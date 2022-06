Jak mówił w czwartek w Programie I Polskiego Radia Horała, "daleko idące zbliżenie między Polską a Ukrainą jest faktem". Nastąpiła (...) realizacja tego, o czym wielu analityków mówiło, że teren dawnych ziem RP jest obszarem rywalizacji między Polską a Rosją, albo jedno albo drugie - powiedział.

Według Horały "nie uciekniemy od tego, że ta rywalizacja również nam bezpośrednio zagraża". Ukraińcy z kolei widzą , że jak nie chcą Rosji, a nie chcą, to mają jednego prawdziwego naturalnego sojusznika w tym regionie - stwierdził.

Zdaniem wiceszefa MI Polska z Ukrainą mogą dosyć szybko, zakładając szybki rozwój, stać się państwami o podobnych możliwościach finansowych, co Rosja. Przypomniał, że Polska razem z Ukrainą to jest ponad 90 mln mieszkańców; a Rosja ma ich 140 mln.

Sojusz polsko-ukraiński

Silny sojusz polsko-ukraiński może rozdawać karty w Europie Środkowo-Wschodniej i trwale wypchnąć Rosję do Azji, to, że Rosja przestanie być czynnikiem branym pod uwagę w grze europejskiej, to strategiczny cel Polski i gwarancja pokoju przede wszystkim, a także rozwoju w naszej części Europy - ocenił Horała.

W środę w Kijowie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Polski rząd jest pierwszym od początku inwazji rosyjskiej, który spotkał się z rządem ukraińskim w tej formule.

Podczas środowych polsko-ukraińskich konsultacji podpisano osiem memorandów pomiędzy resortami, m.in. w sprawie współpracy gospodarczej, energetycznej, kulturalnej, transgranicznej, szkolenia pilotów, a także współpracy w zakresie odbudowy Ukrainy z udziałem polskich firm.

autorka: Magdalena Jarco