Prawnicy z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowali ekspertyzę, w której krytykują zmiany w Kodeksie karnym proponowane przez Zbigniewa Ziobrę.

"Uchwalone przepisy prowadzą do istotnego regresu polskiego prawa karnego, przewidując rozwiązania znane komunistycznemu Kodeksowi karnemu z 1969 r., a w niektórych przypadkach jeszcze poważniej cofają polskie prawo karne o całe półwiecze, w kierunku systemów państw totalitarnych" - cytuje ekspertów TOK FM.

"Nawiązywanie do najgorszych wzorców państwa komunistycznego, szafującego strachem, terrorem i uprzedmiotowieniem obywatela" - czytamy w ekspertyzie.

"Jak w Rosji czy Korei"

To jest kolejna próba wprowadzania prawa na modłę "szeryfa z Teksasu", to znaczy zaostrzania kar bez opamiętania, za wszystko. Niewielkie ma to znaczenie i dla stopnia przestępczości, i dla naszego poczucia bezpieczeństwa. To jest barbarzyńska nowela, ponieważ zawiera takie elementy, które wydawało się, że już dawno odeszły w przeszłość i odrzucił je cały cywilizowany świat. Odnajdziemy je w Rosji, w Korei, w krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Myślę tu w szczególności o bezwzględnym dożywociu, czyli trzymaniu kogoś przez całe życie w więzieniu bez cienia szansy na to, że nawet gdyby się poprawił, to miałby możliwość powrotu do społeczeństwa - mówił prof. Włodzimierz Wróbel w rozmowie z TOK FM.

Do więzień trafi mnóstwo ludzi, którzy tam nie powinni trafić - ocenił.