Szef resortu edukacji pytany w Polsat News o swoją wtorkową rozmowę z burmistrzem Ustrzyków Dolnych Bartoszem Romowiczem wyjaśnił, że była ona krótka, bardzo treściwa i konkretna z bardzo dobrym zakończeniem. Zresztą, to się zaczęło już wczoraj, kiedy odpowiedziałem na Twitterze na zaproszenie pana burmistrza. Dzisiaj potwierdziliśmy to - przed 13 września moja wizyta w Ustrzykach Dolnych będzie miała miejsce. Będą to naprawdę merytoryczne spotkania dotyczące edukacji w gminie, ale także w ogóle w województwie podkarpackim i w Polsce - przekazał Czarnek. Podziękował również burmistrzowi za zaproszenie. Wystarczy chcieć rozmawiać - dodał.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz zakazał dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego, które podlega pod samorząd, korzystania z podręcznika do nowego przedmiotu szkolnego Historia i Teraźniejszość prof. Roszkowskiego. Zaznaczył, że poprosił dyrektora, aby materiały do tego przedmiotu były przygotowywane przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową, ale na bazie innych materiałów.

Czarnek pytany o zmiany w podręczniku

Czarnek został również zapytany o znikający fragment podręcznika do przedmiotu Historia i Teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Dokładniej chodzi o ten z rozdziału "Kultura i rodzina w oczach Zachodu". Czytamy w nim m.in.: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju +produkcję+? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Ileż to razy słyszymy od ludzi wykolejonych: nie byłem kochany w dzieciństwie, nikt mi nic nie dał, więc sam sobie muszę brać.". Zarzucono, że są to sformułowania, które mogą uderzać w godność dzieci poczętych w wyniku in vitro i ich rodziców.

To nie jest krytyka, bo krytyka jest zawsze dobra - mówił, odnosząc się do osób krytykujących podręcznik. To jest po prostu nienawiść wylewana i to wielkimi wiadrami, również przez polityków stojących również pod tym gmachem - dodał. Ocenił, że "hejt" skierowany wobec autora - prof. Roszkowskiego jest podłością, której nigdy w tym kraju nie było.

Wyjaśnił, że alternatywny podręcznik do HiT - przygotowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i napisany przez czwórkę autorów: Izabelę Modzelewską-Rysak, Leszka Rysaka, Karola Wilczyńskiego i Adama Cisek, znajduje się w końcowej fazie oceny. Mogę powiedzieć, że trzecia opinia wpłynęła. Jest to opinia warunkowa, są pewne uwagi językowe, ale dość oczywiste. Wydaję mi się, ze wydawnictwo z tymi warunkami poradzi sobie bardzo szybko i niedługo będziemy mogli wydać zgodę na drygi podręcznik - wyjaśnił Czarnek.

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska