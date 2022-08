Donald Tusk zaalarmował, że w tym roku na stanowiskach nauczycieli szkolnych będzie aż 1/3 wakatów. – W Polsce jest 700 tys. nauczycieli. Gdyby było prawdą to, co powiedział Tusk, to powinno być ok. 230 tys. wakatów 1 września – wyliczył na konferencji minister edukacji Przemysław Czarnek i zapewnił, że jest to kłamstwo. Przypomniał też, że w latach 2012-2015 nauczyciele nie dostali żadnych podwyżek, a tylko w ciągu ostatnich kilku lat ich wynagrodzenia podskoczyły o ok 1,5 tys. zł.

