Błaszczak, który w niedzielę w twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim odsłonił mural nawiązujący do wojny polsko-bolszewickiej, mówił o potrzebie znajomości historii, przestrzegał przed neoimperialnymi tendencjami Rosji.

To bardzo dobrze, że upowszechniana jest wiedza historyczna, szczególnie wśród młodych pokoleń" - powiedział minister obrony. Dodał, że żaden naród "jeżeli nie jest świadom swojej przeszłości, nie może patrzeć spokojnie w przyszłość.

Błaszczak: Rosja próbuje odbudować swoje imperium

Wymowa tego muralu jest niezwykle istotna dziś, w czasie, kiedy Rosja próbuje odbudować swoje imperium, swoja strefę wpływów - mówił.

Zaznaczył, że wojna Rosji przeciw Ukrainie to wojna pełnoskalowa, z użyciem artylerii i wojsk pancernych, i wojna, która "niesie zniszczenie, zbrodnie wśród ludności Ukrainy, która jest okupowana przez żołnierzy rosyjskich". Ponownie powiedział że "Rosja, bez względu na to, czy była biała, czy czerwona, czy jest putinowska, dopuszcza się zbrodni wojennych".

W naszych rodzinach wciąż żywe są wspomnienia, relacje z tego, co działo się w 1920 roku, jak armia bolszewicka traktowała ludność na terytoriach, które zajęła. Wojsko Polskie odparło siły zła, ten mural pokazuje polskich ułanów, którzy odpierają bolszewików - mówił.

Szef MON bije w koalicję PO-PSL

Przypomniał, że prezydent Lech Kaczyński, wobec rosyjskiej interwencji w Gruzji w 2008 r., przestrzegał przed niebezpieczeństwem dalszej rosyjskiej agresji - wobec Ukrainy, krajów bałtyckich i Polski. Przywołał też przemówienie Lecha Kaczyńskiego z 2009 r. na Westerplatte o groźbie tendencji neoimperialnych. Powtórzył zarzut, że od 2011 r. koalicja PO-PSL likwidowała jednostki wojskowe na wschodzie kraj.

Ale przyszedł rok 2015, prezydentem Rzeczypospolitej został Andrzej Duda, Prawo i Sprawiedliwość objęło ster rządów, zmieniliśmy podejście do spraw bezpieczeństwa - powiedział. Przypomniał, że w 2018 r. rozpoczęło się formowanie 18. Dywizji Zmechanizowanej, powtórzył zapowiedź powołania kolejnej dywizji - 5. Dywizji Zmechanizowanej - która ma być skoncentrowana w woj. podlaskim - między dywizjami 16. i 18.Podejmujemy takie kroki, żeby w Polsce nie powtórzyły się te zdarzenia, które pamiętamy z historii, żeby nie powtórzyło się to, co dziś widzimy na Ukrainie - oświadczył.

Mural "Niepodległa twierdza Modlin" autorstwa Rafała Roskowińskiego, wykonany w konkursie MON "Mur, ale historia Wojska Polskiego", nawiązuje do wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Przedstawia wąsatych żołnierzy w maciejówkach i z szablami, nacierających na białych koniach na wystrzępiony czerwony sztandar z sierpem i młotem, osadzony na drzewcu kosy. Poświęcenia malowidła dokonał dziekan nowodworski, ks. kanonik Andrzej Kwiatkowski.

autor: Jakub Borowski