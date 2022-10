Lider Prawa i Sprawiedliwości spotkał się w środę z mieszkańcami Puław. Jesteśmy przywiązani do cywilizacji, która ma swoje wady, miała różne fazy, ale która generalnie rzecz biorąc była w dotychczasowej historii ludzkości i jest nadal najbardziej przyjazną człowiekowi cywilizacją w dziejach. Nikt nigdy nie stworzył cywilizacji bardziej przyjaznej dla człowieka, niż ta, która wyrosła z chrześcijaństwa - podkreślił Kaczyński.

My tej cywilizacji bronimy w imię interesów naszej wspólnoty. Chcemy żyć w zgodzie z tymi wszystkimi instytucjami, mechanizmami, które doprowadziły do gigantycznego rozwoju właśnie tej cywilizacji" - zaznaczył. Zauważył, że różne cywilizacje w dziejach świata stały wyżej niż ta europejska. A mimo wszystko nie były w stanie stworzyć tego wszystkiego, co powstało w ramach tej, którą my dzisiaj reprezentujemy i której bronimy. Robimy to w naszym narodowym interesie, ale robimy to także w interesie europejskim. Powiem więcej, w interesie całej ludzkości - ocenił Kaczyński.

"Lewica atakuje samą istotę człowieczeństwa"

Dlatego nasza polityka powoduje tego rodzaju sprzeciw, z jakim się właściwie na co dzień spotykamy (w Parlamencie Europejskim - PAP), bo tam szaleje nowa lewica, lewica postmarksistowska, czy neomarksistowska. To jest lewica, która po prostu atakuje wszystko, co tę cywilizację tworzyło. Co więcej, atakuje samą istotę człowieczeństwa - wskazał prezes PiS. Wyjaśnił, że według jego poglądu, w który głęboko wierzy godność człowieka jest wynikiem boskiego działania, ale jeżeli ktoś to odrzuca, to jest wynikiem natury. Niezależenie od tego, jak widzimy jej źródła, jedną z tych naturalnych różnic jest różnica zawarta w genach między kobietami, a mężczyznami - podkreślił.

My rzeczywiście nie uważamy, żeby każdy mógł powiedzieć, że jest kobietą albo mężczyzną. I żebym na przykład ja, przy całej skromności swojej powierzchowności i postury mógł nagle ogłosić, że jestem kobietą. Nie byłaby to prawda. Dlatego właśnie mówimy +nie+. Nie chcemy dać sobie narzucić poprawności politycznej, która zawiera w sobie wszystkie te reguły. I co więcej, nie tylko zawiera te reguły w sobie, ale próbuje je przekazywać szerzej, nie tylko poprzez nacisk propagandowy, ale także poprzez przymus państwowy - tłumaczył.

Chcemy w Polsce tego co jest wielkim dorobkiem naszej cywilizacji. A jeśli chodzi o wolności religijne, to jest to taki specyficzny polski dorobek, bo my mamy znacznie większą, dłuższą tradycję tej wolności religijnej, niż ogromna większość państw europejskich. My chcemy tej wolności bronić. My jesteśmy partią wolności - przekonywał Kaczyński.

Autorzy: Bartłomiej Figaj, Gabriela Bogaczyk