Prof. Bugaj był pytany o tzw. chwilówki, z których to Polacy w ostatnich miesiącach coraz częściej korzystają. Okazuje się, że w ciągu roku ich wartość wzrosła aż o jedną trzecią - to najszybszy wzrost od 5 lat.

Rosnące zainteresowanie "chwilówkami" to ważny sygnał

Ekonomista podkreślił, że rosnące zainteresowanie "chwilówkami" to ważny sygnał, którego nie należy lekceważyć. Ale - jak przyznał - to nie one ostatnio martwią go najbardziej. Martwią mnie bardzo inne rzeczy, które są znacznie groźniejsze. Martwi mnie ten mechanizm polityczny, gdzie partia rządząca rywalizuje z opozycją obietnicami. Nie chcą uznać realiów, w moim przekonaniu, chociaż obie te grupy partyjne czy partia i grupy partyjne deklarują uznanie tych realiów, ale ich nie chcą uznać. To jest ważna i niebezpieczna sprawa - ocenił prof. Bugaj.

Zaznaczył, że obietnice, które składa zarówno rząd Prawa i Sprawiedliwości jak i formacje opozycyjne, eliminują możliwość zwalczenia inflacji. To nie tylko Narodowy Bank Polski robił tutaj chyba pewne istotne błędy - wskazał prof. Bugaj.