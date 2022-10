"Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że szef departamentu Siergiej Szojgu wyraził zaniepokojenie brytyjskiemu sekretarzowi obrony Benowi Wallace'owi, jakoby Ukraina miała zamiar użyć "brudnej bomby".

"Brudna bomba" to ładunek nuklearny, który według kremlowskiej propagandy, miała by zdetonować Ukraina na swoim terytorium.

Oświadczenie brytyjskiego ministerstwa obrony

Po rozmowie Bena Wallace'a z Siergiejem Szojgu, brytyjskie ministerstwo obrony wydało komunikat.

“Szojgu stwierdził, że Ukraina dąży z pomocą Zachodu, w tym Wielkiej Brytanii, do eskalacji konfliktu. Sekretarz obrony odrzucił te oskarżenia i ostrzegł, że nie mogą być one użyte jako pretekst do dalszej eskalacji” - czytamy w oświadczeniu..