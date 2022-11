Maksymowicz jest profesorem nauk medycznych, pracuje w szpitalu uniwersyteckim w Olsztynie. Został wybrany do Sejmu obecnej kadencji z listy PiS, był politykiem Porozumienia Jarosława Gowina. Od połowy kwietnia zeszłego roku, kiedy odszedł z klubu PiS był posłem niezrzeszonym. W maju 2021 r. dołączył do koła parlamentarnego Polska2050. "Należę do nielicznego grona posłów, którzy nie są parlamentarzystami zawodowymi. Obecnie skupiam się na innej aktywności niż praca partyjna, która staje się dla mnie zbędnym obciążeniem" - napisał Maksymowicz w środowym oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku.

Podkreślił, że jest "najpierw lekarzem dopiero później politykiem". "Rozstajemy się w przyjaznej atmosferze pełnej zrozumienia swoich stanowisk i potrzeb. Ja ze swojej strony zapewniam, że dalej będę walczył o interes Warmii i Mazur, a w szczególności ukochanego Olsztyna, bo to tego nie potrzeba barw politycznych" - zapewnił.

Poseł nie będzie ponownie kandydował

Informację potwierdziła rzeczniczka prasowa Polski 2050 Katarzyna Karpa-Świderek. Informujemy, że poseł Wojciech Maksymowicz złożył dziś oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni i w Kole Parlamentarnym Polska 2050, powołując się na względy zawodowe, pozapolityczne - przekazała. Prof. Maksymowicz poinformował nas, że do końca kadencji Sejmu pozostanie posłem niezrzeszonym, nie zamierza też kandydować w kolejnych wyborach - zaznaczyła rzeczniczka w oświadczeniu zamieszczonym na stronie ugrupowania.

Podziękowała w nim prof. Maksymowiczowi "za rzeczową i merytoryczną współpracę w pracach partii i Koła Parlamentarnego Polska 2050" i zadeklarowała wsparcie w jego dalszej pracy parlamentarnej dla dobra Polski. Po odejściu Maksymowicza koło Polski2050 będzie liczyło siedmioro posłów.

autor: Marcin Jabłoński

mja/ par/