Wniosek o wotum nieufności wobec szefa MS Zbigniewa Ziobry oraz prace nad powołaniem komisji ds. badania wpływów rosyjskich w latach 2007-2022 - to niektóry punkty powiedzenia Sejmu, który rozpoczął obrady we wtorek ok. godz. 10. Izba zajmie się też uchwałą w sprawie uznania Rosji za państwo terrorystyczne.

We wtorek wieczorem posłowie zajmą się złożonym w połowie listopada wnioskiem KO, Lewicy oraz Polski 2050 o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Szef klubu KO Borys Budka, uzasadniając wówczas wniosek opozycji o odwołanie Ziobry stwierdził, że to "powiedzenie +sprawdzam+ dla tych wszystkich, którzy mówią dziś, jak bardzo potrzebne są pieniądze z funduszy europejskich". Jak ocenił, w tej chwili "jedyną blokadą środków europejskich dla Polski jest weto, które zgłasza Ziobro". Reklama Prezes PiS Jarosław Kaczyński w zeszłym tygodniu wyraził przekonanie, iż minister Ziobro zostanie obroniony podczas głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności. "Wiem, że z całą pewnością sam premier będzie występował w jego obronie" - zapewnił Kaczyński. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję