W opublikowanym w dzienniku artykule Auschwitz nazwano "polskim obozem nazistowskim".

Reklama

Interwencja polskiej ambasady

Po interwencji polskiej ambasady na stronie internetowej gazety zmieniono to sformułowanie na "nazistowski obóz".

Ambasada RP we Włoszech zawsze i skutecznie interweniuje w takich przypadkach. Nasilają się one przed obchodzonym 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Przed dniem tym placówka kieruje co roku apel do włoskich mediów o stosowanie poprawnego określenia: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, zgodnie z decyzją UNESCO.