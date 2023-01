Zbigniew Girzyński pytany w piątek w Studiu PAP o reformę wymiaru sprawiedliwości w kontekście sporu z Komisją Europejską, dotyczącego odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy powiedział, że "od kilkunastu lat odbywamy eksperyment na żywym organizmie, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości".

Girzyński: Nie ma gorszego elementu naszego ustroju niż wymiar sprawiedliwości

Nie ma gorszego elementu naszego ustroju niż wymiar sprawiedliwości. On w ogóle nie działa i pan minister Ziobro w tym zakresie niestety nie dokonał przełomu - ocenił poseł. Na pytanie, czy nowelizacja ustawy o SN przyczyni się do odblokowania środków z KPO ocenił, że "nie ma dobrej woli w Komisji Europejskiej do tego, aby przyznać Polsce środki z KPO".

To jest wykorzystywane, aby wspierać tę część polskiej opozycji, która jest absolutnie uległa wobec pewnych rozwiązań brukselskich - zaznaczył. Z obecną Komisją Europejską będzie bardzo trudno dyskutować, zwłaszcza w roku wyborczym - dodał poseł.

Nowelizacja ustawy o SN

Projekt nowelizacji ustawy o SN PiS złożył w Sejmie w połowie grudnia ubiegłego roku. Jego założenia były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli. Sejm przyjął nowelizację 13 stycznia, teraz zajmie się nią Senat.

Zgodnie z nowelą sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Test ten będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Nowela uzupełnia także możliwość badania podczas testu wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu na podstawie ustawy.

Rozmawiała: Anna Nartowska

Autorki: Anna Nartowska, Monika Rutke