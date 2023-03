Z najnowszych sondaży wynika, że na Konfederację zagłosowałoby nawet kilkanaście procent wyborców. Zaczęły pojawiać się więc komentarze o większości, jaką PiS mógłby zdobyć po wyborach, gdyby połączył siły z politykami tej partii.

Reklama

Idziemy po dwucyfrowy wynik, a Tusk mi może skoczyć tam, gdzie Morawiecki mnie może pocałować - zareagowal na Twitterze Sławomir Mentzen.

Reklama

Polityk Konfederacji szybko doczekał się wielu reakcji na swoje słowa.

Czy mogłaby Pan poinformować fanki na tik toku o swoich propozycjach dla kobiet? Czy jest Pan za całkowitym zakazem aborcji? Co uważa Pan o finansowaniu in vitro przez państwo? - odpowiedział mu Kinga Gajewska z PO.

Pana język to rynsztok - napisał jeden z internautów.

Słychać wycie? Znakomicie! - skomentował wszystkie krytyczne głosy Mentzen.

To samo w sobie jest bardzo ważne i alarmujące, ale w tle jest też ten coraz częściej widoczny, antyeuropejski, bardzo niebezpieczny zapał niektórych polityków – mówił w piątek w Chorzowie na Śląsku lider PO Donald Tusk, odnosząc się m.in. do postulatów polityka Konfederacji Sławomira Mentzena. Przytoczył deklaracje programowe, mówiące o Polsce „bez Żydów, bez gejów, bez podatków, bez UE”. Za niedopuszczalne uznał postawy antysemickie, antykobiece, godzące w prawa człowieka oraz antyunijne.

Jeżeli do tego (postulatu Polski poza UE – PAP) dołożymy to wszystko co, robi dzisiaj pan Kaczyński i pan Ziobro z Unią Europejską, to chcę powiedzieć, że groźba, perspektywa osamotnienia Polski, znowu jawi się na horyzoncie niestety bardzo realnie – ocenił Donald Tusk.