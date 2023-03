Szef rządu we wtorek w mediach społecznościowych zamieścił krótkie nagranie, w którym zestawiono wypowiedzi Donalda Tuska, m.in. dotyczące muru na polsko-białoruskiej granicy. Jak wynika z nagrania, podczas jednego ze spotkań wyborczych zapewniał on, że nigdy nie mówił, iż ten mur nie powstanie. Na nagraniu słyszymy jednocześnie wypowiedź - jak podano - z 2021 r.: "Tego muru nie zobaczycie, nikt tego muru nie zobaczy, na tym polega problem".

"Donald, nie kłam"

W spocie przytoczono też wypowiedź szefa PO dotyczącą gazociągu Baltic Pipe: "Tak się składa, że ja byłem pierwszy w Polsce, który Norwegom zaproponował pracę nad Baltic Pipe". Zestawiono to z wypowiedzią Tuska z 2014 r., kiedy mówił, że Polska ma ważne kontrakty rosyjskie, "to wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy".

W nagraniu przypomniano też niedawną wypowiedź lidera PO dotyczącą wydobycia węgla, co - jak mówił na przedstawionym nagraniu Tusk - "nie jest problemem". Zestawiono tę wypowiedź z ubiegłoroczną wypowiedzią szefa PO, który stwierdził, że "odejście od paliw kopalnych, to nie jest coś, co jest takim poświęceniem własnych interesów”.

"Donald, nie kłam" - takim napisem kończy się filmik opublikowany przez premiera Morawieckiego.