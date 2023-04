Pytany w Radiu ZET o przemówienia prezydentów Polski i Ukrainy, były premier odpowiada, że "były fragmenty, które poruszały serca wszystkich Polaków". Ja tym bardziej, bo mam rodzinę na Ukrainie, a moja wnuczka jest pół-Ukrainką, a pół-Polką – przyznaje Leszek Miller.

Rozczarowanie Zełenskim

Europoseł jest jednak rozczarowany, że Wołodymyr Zełenski nie wspomniał o rzezi wołyńskiej. Pomyślałem, że to wspaniała okazja, by za nią przeprosił – uważa były premier.

Według byłego premiera wcale nie stało się tak dlatego, że ani ukraińskie społeczeństwo, ani ukraińskie władze nie są gotowe do zmierzenia się z tym problemem.

Co zrobiłby sam Mille w kwestii Wołynia, gdyby był premierem? W rozmowach prywatnych zwracałbym się dość stanowczo, by nie przemilczać tej kwestii, bo przed tym się nie ucieknie – odpowiada polityk.

Zawsze w tych sprawach była odpowiedź, że to nie jest czas. Nigdy nie jest czas. A ja uważam, że to bardzo dobry czas, bo dziś społeczeństwo ukraińskie, jak sądzę, zdaje sobie lepiej sprawę, co to znaczy ból, krew, i co czują Polacy, których rodziny zostały pomordowane – uważa europoseł.

Zdaniem Millera "takie oczyszczenie właśnie w tym momencie i w tym czasie miałoby bardzo głęboki sens".