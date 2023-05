W piątek w Elblągu odbyło się Forum Klubów "Gazety Polskiej" województwa warmińsko-mazurskiego. Lider PiS Jarosław Kaczyński skierował do uczestników list, który opublikował portal niezalezna.pl.

List Kaczyńskiego

Szef PiS przypomniał, że niedawno obchodziliśmy Dzień Flagi. Jak pisał, w tym dniu wywieszamy, "jak Polska długa i szeroka, barwy narodowe", demonstrując w ten sposób, że przynależność do wspólnoty Polaków czy obywateli Rzeczypospolitej nie jest dla nas sprawą obojętną. Manifestujemy, że szanujemy, to, co wspólne. W związku z tym, staramy się poznać to kumulujące się z pokolenia na pokolenie dzieło naszych przodków, wyrażające się w języku, kulturze, tradycji oraz w wartościach, które są w nie wpisane - czytamy w liście.

Jarosław Kaczyński wskazywał jednocześnie, że "tę naszą dumę z biało-czerwonej uzewnętrzniamy na co dzień naszą powszednią pracą dla kraju, sumiennym wypełnianiem obowiązków, działaniem na rzecz dobra wspólnego oraz rozwoju Polski". Słowem - wszystkim tym, co składa się na patriotyzm dnia codziennego - napisał.

Prezes PiS zaznaczył, że "naszym dzieciom i wnukom wpajamy miłość do Ojczyzny, szacunek dla symboli i bohaterów narodowych, przekonanie, że mamy czym się szczycić, a tym samym, że nie powinniśmy się wstydzić naszej historii". Kaczyński wskazał również, że "przekazujemy także poczucie odpowiedzialności za Rzeczypospolitą, przeświadczenie, że trzeba jej bronić, gdy zajdzie taka potrzeba".

Od lat - na szczęście - nie musimy z bronią w ręku walczyć o niepodległość, choć ze wszystkich sił wspieramy - powstrzymującą także w imię wolności naszej części Europy barbarzyńską neoimperialną agresję Rosji - Ukrainę, ale za to coraz częściej i w jakiejś mierze coraz większym nakładem sił musimy stać na straży dobrego imienia Polski – podkreślił.

Kaczyński zwrócił uwagę, że "zmagamy się z tą motywowaną światopoglądowo i politycznie pedagogiką wstydu, z ochotą wykorzystywaną zagranicą w sytuacjach konfliktu interesów z Polską, właściwie od pierwszych wolnych wyborów po 1989 roku". Dodał, że "te ataki, rzecz jasna, zwiększają się wówczas, gdy do władzy dochodzą siły konserwatywne czy centroprawicowe i za każdym razem stają się one coraz silniejsze".

Podkreślił i dziękował, że w tych zmaganiach wyjątkowo aktywną rolę odgrywały kluby "Gazety Polskiej". Jest mi niezmiernie miło, że mogę to właśnie teraz powiedzieć oraz z całą mocą podkreślić, że zawsze Polska mogła na państwa liczyć - stwierdził.

Kaczyński podziękował też klubom "Gazety Polskiej" za wszystko, co czynią w ramach upamiętniania tragedii smoleńskiej i jej ofiar oraz "na niwie zmagań o pełną prawdę o niej i o wszystkich towarzyszących jej okolicznościach".

Pragnę państwu życzyć, drodzy przyjaciele, by wasze dyskusje zrodziły jak najpiękniejsze owoce, by jak najpełniej przyczyniły się do spełnienia naszych marzeń o Polsce suwerennej duchem i ciałem, silnej, zasobnej, sprawiedliwej i solidarnej - napisał Kaczyński.