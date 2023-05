Reklama

Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje - to trafny opis ministra Zbigniewa Ziobry? Bardzo niesprawiedliwy. Zabolały mnie - tak Gość Radia ZET minister w KPRM Michał Wójcik komentuje wypowiedź Mateusza Morawieckiego na temat ministra sprawiedliwości. Nawiązuję też do wypowiedzi premiera, kiedy mówił o nieudanej reformie sadownictwa oraz, że nie podoba mu się, w jaki sposób działamy w resorcie sprawiedliwości. To niesprawiedliwe - dodaje wiceprezes Suwerennej Polski. Ciężko pracujemy, nie odpoczywamy. Byłem związany z resortem sprawiedliwości i wiem, że te słowa są niesprawiedliwe - podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego.

"To Ziobro miał rację"

Dopytywany przez prowadzącego o to, czy słowa premiera nie są przypadkiem odpowiedzią na krytykę ze strony ministra Ziobry, Wójcik odpowiada, że jego partyjny szef powiedział tylko to, co było faktem, postawił diagnozę, trzeba wyciągać wnioski. To minister Ziobro miał rację - uważa Gość Radia ZET. Jego zdaniem można było zatrzymać szaleństwo wariatów z Brukseli, którzy spowodują, że Polacy będą biedniejsi.

Wójcik odpowiada też twierdząco na pytanie prowadzącego, że premier nieuczciwie pogrywa z Suwerenną Polską. Dodał też, że tęskni do czasów, gdy premierem była Beata Szydło. Zapewnia też, że teorie, że jego partia ma "haki", których użyje przeciw PiS to brednie medialne, wymyślone przez opozycję.

Michał Wójcik przyznaje również, że na wczorajszym posiedzeniu rządu nie było ministra sprawiedliwości, bo miał pewnie jakieś ważne sprawy prokuratorskie.

"To oznacza dojście do władzy Tuska"

Jestem pewien, że wygramy kolejny raz. To jest na wyciągnięcie ręki - uważa minister Wójcik. Ale widać, że Prawo i Sprawiedliwość jest na was wkurzone i ma was dość - komentuje gospodarz programu. Suflowanie wyrzucenia Suwerennej Polski z list Zjednoczonej Prawicy oznacza dojście do władzy Donalda Tuska -ocenia wiceprezes partii i dodaje: - Bez Suwerennej Polskinie ma szans, żeby wygrać.

Co z ustawą o TK?

Kierunkowo projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym został przez posłów Suwerennej Polski poparty. Ostateczna decyzja będzie podjęta tuż przed głosowaniem, po spotkaniu z parlamentarzystami - zapowiada w Radiu ZET wiceprezes Suwerennej Polski Michał Wójcik. Gość Radia ZET dodaje: Musimy mieć dużo wątpliwości.

Minister w Kancelarii Premiera tłumaczy, że na stole leży wiele kwestii, np. dot. KPO, usprawnienia funkcjonowania Trybunału. Sędziowie buntownicy to ludzie Suwerennej Polski? Nie ma czegoś takiego. Proszę nas nie utożsamiać ze sporem w TK, bo my absolutnie nie mamy z tym nic wspólnego - podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego.