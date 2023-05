Ta najnowsza to nagroda "Człowieka Roku Czytelników Defence24", którą Mariusz Błaszczak odebrał w środę 24 maja podczas ważnej konferencji branżowej Defence24Day. Według komunikatu, wyboru dokonali czytelnicy. Jednak warto mieć z tyłu głowy, że ta impreza nie miałaby szans na rozwój, gdyby nie bliska współpraca z ministerstwem obrony, którym kieruje właśnie Błaszczak. W wielu panelach udział brali wysocy rangą oficerowie – resort obrony mógłby to bardzo szybko ukrócić. Być może właśnie tym kierowali się czytelnicy Defence24 dokonując swego wyboru.

Reklama

Dwie nagrody jednego dnia

W ubiegłym tygodniu Mariusz Błaszczak odebrał aż dwie nagrody, i to na dodatek jednego dnia. We wtorek rano otrzymał tytuł Człowieka Roku Gazety Olsztyńskiej. Prezes grupy WM, która ją wydaje, był m.in. dyrektorem Biura Amunicji i Rakiet w Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz członkiem rady nadzorczej w Wojskowych Zakładach Elektronicznych SA. Głównym klientem tych spółek jest resort obrony.

Reklama

Z kolei po południu minister Błaszczak otrzymał nagrodę"Międzynarodowy s

ukces w obszarze regionów Trójmorza" na III Samorządowym Kongresie Trójmorza w Lublinie. Kategoria: „osoba wspierająca inicjatywę Trójmorza”. Oprócz Błaszczaka nagrodę w tym roku otrzymała m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W regulaminie nagrody jest zapisane, że „wyboru laureatów dokonuje Rada Programowa Kongresu, stanowiąca Kapitułę Nagrody”. Warto pamiętać, że w Kapitule zasiada m.in. kolega Błaszczaka z rządu, minister edukacji Przemysław Czarnek, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Krzysztof Szczucki – szef Rządowego Centrum Legislacji czy poseł do europarlamentu z ramienia PiS, prof. Karol Karski.

Trzy miesiące wcześniej minister Błaszczak otrzymał nagrodę "Człowiek Wolności 2022" Tygodnika "Sieci". Jak podają Wirtualne Media, udział Spółek Skarbu Państwa w przychodach reklamowych "Sieci" wynosił w 2021 r. 39,7 proc. Dla porównania: w Dzienniku Gazecie Prawnej było to 13,4 proc. Tygodnik Sieci jest medium prorządowym i jego publicyści tego nie ukrywają.

Reklama

Moment wcześniej Błaszczak został "Człowiekiem Roku Tygodnika Wprost". Jest pewną tradycją, że ten tygodnik nagradza rządzących polityków, wcześniej byli to m.in. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, ale też Donald Tusk czy… Angela Merkel.

Z kolei w połowie grudnia minister Błaszczak otrzymał od Polska Press nagrodę dla osób, „których działania mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Statuetką „Giganci Polska Press” wyróżniono osoby mające wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, finansowe, technologiczne, gospodarcze, ekosystemu, energetyczne i militarne. W tej ostatniej kategorii nagrodę odebrał wicepremier i szef MON-u Mariusz Błaszczak” informuje Polska Zbrojna. Polska Press jest kontrolowana przez państwowy koncern paliwowy PKN Orlen.

Sześć nagród w sześć miesięcy

Co najmniej sześć nagród w sześć miesięcy. By to docenić, warto się cofnąć o sześć lat. Na stronie głównej NSZZ Policjantów można przeczytać następującą notatkę z tamtego czasu: "Za długoletnią ofiarną służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej" – tak brzmi uzasadnienie przyznania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego szefem był Mariusz Błaszczak, złotej odznaki “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” ministrowi… Mariuszowi Błaszczakowi. Minister odmówił jednak przyjęcia odznaczenia. Ostatnio minister nie odmawia.