Andrzej Duda wczoraj ewidentnie zgwałcił przepisy polskiej Konstytucji. Andrzej Duda jest gwałcicielem polskiej Konstytucji - powiedział Tomasz Trela w Radiu ZET.

Celem polskiej demokratycznej opozycji, tych trzech bloków opozycyjnych, powinno być uzyskanie 276 głosów w sejmie, żeby móc odrzucić weto prezydenckie. To jest dzisiaj trudne, ale po to jest kampania wyborcza. Po to mamy programy, żeby pokazywać, że warto dzisiaj stawiać na Lewicę, na inne partie opozycyjne. Dzisiaj sondaże PiS-u są o 20 mandatów mniej w parlamencie – powiedział Tomasz Trela.