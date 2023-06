"Raport o Stanie Państwa" to prawda o tym, że PiS ukradło Polskę swoim obywatelom; odkrywa on to, co PiS chciało ukryć, czyli skrajnie niskie nakłady na ochronę zdrowia, rekordowo niski poziom inwestycji, czy olbrzymią inflację" - powiedział w niedzielę szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W niedzielę politycy Lewicy prezentują przygotowany przez to ugrupowanie "Raport o Stanie Państwa".

Gawkowski podkreślił, że raport ten "to prawda o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ukradło Polskę swoim obywatelom i zrobiło to z pełną premedytacją". Ekipa premiera Mateusza Morawieckiego przez lata niszczyła państwo. Prawo i Sprawiedliwość zastąpiło systemowe myślenie o państwie, państwem, które zostało skrajnie upolitycznione - powiedział szef klubu Lewicy. Raport o Stanie Państwa odkrywa to, co PiS chciało ukryć - skrajnie niskie nakłady na ochronę zdrowia, rekordowo niski poziom inwestycji, olbrzymia inflacja, olbrzymi wzrost ubóstwa, media publiczne zamienione w media szczucia i propagandy, chaos w służbach specjalnych i w policji, w końcu edukacja zastąpiona indoktrynacją - wyliczał polityk Lewicy.

"Kasta bogaczy na garnuszku PiS"

Gawkowski podkreślił, że "Prawo i Sprawiedliwość miało tworzyć państwo dla milionów, a stworzyło państwo dla milionerów". Stworzyło kastę bogaczy na garnuszku PiS. I to jest obraz państwa Polski po ośmiu latach - zaznaczył szef klubu Lewicy. Zwrócił uwagę, że żyjemy w trudnych i niebezpiecznych czasach. Za wschodnią granicą wojna, a w kwestiach bezpieczeństwa PiS zawiodło na całej linii. Miało być bezpieczne polskie niebo, a do Polski wleciała rakieta i przez cztery miesiące nikt jej nie znalazł i do tej pory nikt tego nie rozliczył - powiedział Gawkowski. Jak mówił, "służby specjalne zostały tak skrajnie upolitycznione, że służą władzy do podsłuchiwania wrogów, ale właśnie tej władzy". Kryzys kadrowy w policji i trzynaście tysięcy wakatów, brak spójnej wizji cyberbezpieczeństwa i w końcu nakłady na modernizację. Zabrakło 30 mld złotych - podkreślił szef klubu Lewicy.

Tak właśnie przez osiem lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość. I +Raport o Stanie Państwa+ ma odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Po, to go przygotowaliśmy, żeby dzisiaj obnażyć prawdę, a w przyszłości nie popełniać w rządzie takich błędów jak prezes PiS Jarosław Kaczyński i spółka - podkreślił Gawkowski. Prezentowany przez Lewicę "Raport o Stanie Państwa" składa się z dwudziestu rozdziałów poświęconych m.in., pracy i polityce społecznej, bezpieczeństwu, edukacji, nauce i szkolnictwie wyższym, finansom publicznym czy ochronie zdrowia. Każdy rozdział prezentowany jest przez innego posła lub posłankę Lewicy.

Autor: Edyta Roś, Katarzyna Krzykowska Weronika Papiernik