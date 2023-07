Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier został zapytany przez dziennikarza o ocenę tego, co wydarzyło się na Jasnej Górze w miniony weekend w kontekście apelu episkopatu z maja, który jasno powiedział, by oddzielić Kościół od polityki.

Kościół jest całkowicie, absolutnie i bezwzględnie oddzielony od instytucji państwowych - oświadczył szef rządu. Insynuowanie, że Kościół jest w jakikolwiek sposób nieoddzielony od państwa, jest zupełnie nieuprawnione i nieprawdziwe - dodał Morawiecki. Premier dodał też, że od ponad 30 lat relacje państwa z Kościołem określa konkordat.

Pielgrzymka Rodzin Radia Maryja na Jasną Górą

W niedzielę kilkadziesiąt tysięcy wiernych uczestniczyło w 32. Pielgrzymce Rodzin Radia Maryja na Jasną Górę. W uroczystościach na Wałach Jasnogórskich wzięli m.in. udział przedstawiciele rządu z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, posłowie, senatorowie oraz samorządowcy PiS.

Prezes PiS, który przed mszą św. przemawiał z ambony, powiedział: Ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych dlatego, że od bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności.

Tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie i można powiedzieć odrażająco atakowany jest Kościół, atakowany jest Ojciec Święty, atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego porządku społecznego, naszego obyczaju, mówiąc najkrócej podstawy polskości - mówił. Ktoś tutaj chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród, tą trwającą już przeszło tysiąc lat wspólnotę - dodał.

Posiedzenie Episkopatu

2 maja na Jasnej Górze odbyło się posiedzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego. W komunikacie po obradach biskupi odnieśli się do zbliżających się w Polsce wyborów.

Respektując +słuszną autonomię porządku demokratycznego+, Rada Stała wyraża przekonanie, że niezależnie od głębokich różnic i podziałów, polska polityka może i powinna pozostać roztropną troską o dobro wspólne - wskazali biskupi. Jak zaznaczyli, zgodnie z nauczaniem społecznym Kościoła, polityka, w swej najgłębszej istocie, powinna być powołaniem do miłości bliźniego, która wyraża się w służbie na rzecz prawa do życia, ludzkiej godności, wolności, sprawiedliwości, solidarności i praw rodziny. Zwracają się także do wszystkich uczestników kampanii wyborczej o powstrzymanie się od instrumentalizowania Kościoła - napisali członkowie Rady Stałej KEP.

Wybory parlamentarne odbędą się w październiku.

Autorki Daria Al Shehabi i Aleksandra Kiełczykowska