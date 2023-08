Podczas sejmowej debaty nad wnioskiem rządu o przeprowadzenie referendumogólnokrajowego wraz z wyborami parlamentarnymi, Kierwiński powiedział, że 15 października Polacy odpowiedzą na jedno fundamentalne pytanie: "czy chcecie dalej, aby ta banda nieudaczników, która rozkrada Polskę, dalej rządziła". Złożył wniosek o odrzucenie wniosku.

Kierwiński: To referendum jest nieważne

Kierwiński przywołał też słowa szefa PO Donalda Tuska, który w środę mówił, że unieważnia to referendum. To referendum jest nieważne, (...) dlatego, że jest nieprzyzwoite, jest sposobem na nielegalne finansowanie waszej kampanii wyborczej, ale przede wszystkim dlatego, w jaki sposób traktujecie Polaków - mówił zwracając się do przedstawicieli PiS.

Traktujecie Polaków według doktryny waszego głównego ideologa, pana (Jacka) Kurskiego, że ciemny naród wszystko kupi. Nie, nie kupi wszystkiego. I nie kupi kłamstw pana (Przemysława) Czarnka - dodał nawiązując do wystąpienie ministra edukacji i nauki, który wcześniej w Sejmie przedstawił wniosek rządu.

Polityk KO ocenił również pytania zawarte we wniosku rządu, m.in. to dotyczące wyprzedaży majątku narodowego. Dlaczego nie pytaliście Polaków, jak oddawaliście za darmo polską rafinerię. Oddaliście tę rafinerie za wartość trzymiesięcznego zysku tej rafinerii - mówił nawiązując do przejęcia przez Orlen Grupy Lotos.

W ramach przedstawionych w styczniu 2022 r. przez PKN Orlen środków zaradczych w związku z zamiarem przejęcia Lotosu ustalono m.in., że koncern Saudi Aramco kupi 30 proc. akcji Rafinerii Gdańskiej, a węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos w Polsce. Z kolei Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech i 41 stacji paliw na Słowacji.

Kierwiński pytał też, jak to możliwe, że kiedy obecny obóz rządzący zaczynał rządy, przedsiębiorstw państwowych było 34, podczas gdy teraz jest ich 18. Powiedział też, że w każdej Spółce Skarbu państwa są gigantyczne premie, "złodziejstwo, nepotyzm i kolesiostwo".

Nawiązał też do pytania o wiek emerytalny powiedział. Panie ministrze Czarnek, a kto się zgodził na podniesienie wieku emerytalnego w Brukseli? Pański szef i pański kolega, pan Morawiecki- zwrócił się do ministra.

Poseł KO stwierdził także, że nikt nie zmusza Polski do przymusowego przyjęcia migrantów za wyjątkiem rządu PiS-u. Bo to rząd PiS-u przygotował skandaliczne rozporządzenie, które miało lekką ręką wpuścić wszystkich na nasz rynek - powiedział. Według niego, w 2022 r. rządzący wpuścili do Polski 135 tys. migrantów z krajów muzułmańskich. Kierwiński uznał, że rząd PiS jest najbardziej promigracyjnym rządem w Polsce po '89 r. I tym referendum chcecie te fakty przykryć - dodał.

Ocenił też, że rząd PiSnie jest w stanie obronić polskiej granicy. Jak mówił, około 600-800 osób tygodniowo przekracza zaporę na granicy polsko-białoruskiej. To miała być skuteczna gwarancja naszych granic, a nie jest skuteczna wobec nielegalnych migrantów - powiedział. Gubicie rakiety, śmigłowce, zapalniki do bomb, bo jesteście partaczami - dodał pod adresem rządzących.

Autor: Daria Kania