Rzecznik był pytany w Polsat News, czy wyobraża sobie, że dojdzie w kampanii wyborczej do debaty Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska i innych liderów partii politycznych.

"Trudno sobie wyobrazić debatę"

Myślę, że trudno sobie wyobrazić debatę z Donaldem Tuskiem. (…) Jak taka debata może wyglądać? Donald Tusk będzie twierdził, że np. nie chciał podwyższać wieku emerytalnego, albo że już teraz nie chce. Albo będzie mówił, że teraz by obniżał podatki - wskazał Müller. Jak ktoś daje pole do tego, żeby ten człowiek mógł dalej kłamać, to de facto pozwala mu używać instrumentarium kłamstwa - powiedział.

Donald Tusk łamie zasady gry poprzez to, że kłamie, odnosi się do alternatywnej rzeczywistości poprzez to, że manipuluje tym, co sam robił, będąc premierem. Ciężko się dyskutuje z takim człowiekiem - dodał.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl