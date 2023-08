PiS użył tu podstępu. To projekt podobno obywatelski. Wszyscy wiemy, jak powstał i gdzie były zbierane podpisy. Lex Czarnek 3.0. to pokaz arogancji, buty, na szczęście odchodzącej pisowskiej władzy, która nie szanuje obywateli - ocenia Gość Radia ZET Izabela Leszczyna, pytana o przegłosowaną wczoraj przez Sejm ustawę oświatową. Całe środowiska rodziców, nauczycielskie, młodzieży wysyłały masę listów protestacyjnych. Co może jeszcze zrobić społeczeństwo obywatelskie, by powiedzieć „nie chcemy szkoły, która pod dyktando pana Czarnka ćwiczy dziewczyny w cnotach niewieścich, jest szkołą ksenofobiczną, homofobiczną, nietolerancyjną? – pyta wiceszefowa Platformy Obywatelskiej.

Jakich szkół chce PO? Otwartych, autonomicznych, tolerancyjnych, które przygotują nasze dzieciaki do XXI wieku, bo już jest trzecia dekada, a PiS zachowuje się, jakby był wiek XIX – komentuje posłanka. Jej zdaniem, jeśli nowe prawo oświatowe wejdzie w życie, to do szkół będą wpuszczane organizacje pozarządowe, ale pewnie pana Bąkiewicza czy Kukiza.Pan Czarnek jest kwintesencją tego całego oszukańczego i cynicznego referendum. Pan Czarnek jest oszustem - ocenia wiceszefowa Platformy

Leszczyna: Niech oni nam wszystkim dadzą święty spokój

Sprawa aborcji, in vitro, związków partnerskich to bzdury, którymi zajmowała się PO, jak mówi Przemysław Czarnek? My się nie zajmowaliśmy tym na co dzień. Wprowadziliśmy finansowanie in vitro chcąc pomóc tysiącom polskich par, które chcą mieć dzieci. My się nie zajmowaliśmy osobami LGBT w sposób jakiś szczególny, roztaczając parasol ochronny, dając im większe prawa. Chcemy, żeby mieli takie prawa, jak każdy inny - komentuje Izabela Leszczyna. \

Zdaniem posłanki, rządzący są zakręceni totalnie na punkcie ideologizowania naszego życia. Niech oni nam wszystkim dadzą święty spokój. Chciałam powiedzieć, żeby zajęli się tymi miliardami, które ukradli, ale im nie pozwolimy, bo już wiemy, jak te pieniądze [odzyskać – red.] - mówi Gość Radia ZET.



"Zwijamy się. Nie dajemy sobie rady"

Wiceszefowa PO uważa, że jest tylko jeden powód, dla którego PiS chce zorganizować referendum. - Byśmy nie mówili o tym, że Polska ma ciągle dwucyfrową inflację - ocenia Leszczyna. Jej zdaniem inflacja nie ma już nic wspólnego z wojną na Ukrainie. To inflacja bazowa, która jest w zasadzie równa inflacji CPI. Za dwucyfrową inflację odpowiada rząd PiS i prezes NBP z PiS - mówi polityk. Gość Radia ZET zaznacza, że od I kwartału 2022 roku, czyli 5 kwartałów z rzędu, PKB nie doszedł do wysokości z początku 2022 roku.

Przez 5 kwartałów mamy stagnację w polskiej gospodarce. UE w I i II kwartale rosła, polska gospodarka się kurczyła. Powód? Jeden, namacalny - nie mamy 270 mld z KPO - tłumaczy. Zdaniem Izabeli Leszczyny z PO, zwijamy się, nie dajemy sobie rady. To, że pan Soboń pokazuje na TT, że rozwijaliśmy się prawie 3 razy szybciej, niż UE w ciągu ostatnich 7 lat, to niech sobie policzy, ile razy szybciej się rozwijaliśmy w ciągu jeszcze poprzednich lat za rządów PO. Rozwijaliśmy się szybciej prawie 9 razy - mówi w Radiu ZET Leszczyna i dodaje, że tempo dogadania zachodniego świata, o którym ciągle opowiada Kaczyński, zmniejszyło się prawie 3-krotnie. Coś jest nie tak - uważa Gość Radia ZET.