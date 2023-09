Jak wymieniał Kukiz podczas sobotniego wystąpienia w Końskich na konferencji programowej PiS "obecnie wpisano do programu Zjednoczonej Prawicy, do programu PiS, sędziów pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli". Uważam, że taką prawdziwie obywatelską reformę sądownictwa należy zacząć od tego parteru, od dołu. Ci sędziowie, którzy rozstrzygają o naszych najprostszych sprawach, powinni być bezpośrednio przez nas wybierani i wtedy mamy konstytucyjną zasadę kontroli obywateli nad sądownictwem. Proste - wskazywał.

Zmiana ordynacji wyborczej

Ponadto - jak kontynuował - do programu PiS wpisano "zmianę ordynacji wyborczej - 230 posłów wybieranych bezpośrednio przez obywateli, 230 posłów przez partie polityczne". To jest sprawa kapitalna, kluczowa, która zmienia logikę państwa, państwo staje się państwem obywatelskim, krok po kroku - podkreślił Kukiz. Oprócz tego mamy dzień referendalny w połowie kadencji w samorządach, gdzie obywatele będą bezpośrednio zadawać pytania i bezpośrednio oczekiwać na to odpowiedzi i w ten sposób zmuszać włodarzy, którzy mają pięcioletnią kadencję do pilnowania swoich obietnic wyborczych - mówił Kukiz.

"Zniesienie immunitetów posłom i senatorom"

Jak kontynuował kolejnym ważnym postulatem jest zniesienie immunitetów posłom i senatorom. Popatrzcie, jak zyska życie i tzw. debata polityczna, czyli obecnie wzajemne bluzganie się, gdybyśmy mieli dwie rzeczy już wprowadzone, czyli sędziów pokoju do rozstrzygania najprostszych spraw, czyli pomówień, i zniesienie immunitetów. Gwarantuję wam, że 90 proc. tych rozszalałych polityków na Twitterze znacznie zeszłoby z tonu. Proste - przemawiał Kukiz.

Zaznaczył, że "pierwszy polityk polski, który wywiązał się absolutnie ze wszystkich swoich zobowiązań i któremu można wierzyć, to jest Jarosław Kaczyński". Jestem tutaj z wami, bo te zmiany zostały wpisane do programu PiS, jest to jedyna partia, która dotrzymuje swoich obietnic. Dlatego jestem tutaj, żeby z tą partią razem zwyciężyć dla Polski, bo Polska zawsze była, jest i będzie moją jedyną partią - podkreślił na zakończenie Kukiz.

autorzy: Marcin Jabłoński, Grzegorz Bruszewski