Wojewódzkie dożynki odbyły się w niedzielę w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie k. Białegostoku. Dożynki zostały objęte patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy i rolnicy.

Przesłanie Andrzeja Dudy

Sasin odczytał też fragmenty przesłania prezydenta Andrzeja Dudy skierowanego na wszystkie tegoroczne uroczystości dożynkowe. Dziękuję za rolniczy trud, którego symbolicznym zwieńczeniem są żniwa i tradycyjne święto plonów. Dziękuję za Państwa troskę o ziemię ojców. Za starania o to, aby rodziła obficie, aby na żadnym polskim stole nie zabrakło chleba. Przynosi to doskonałe rezultaty, bowiem na rynkach krajowych i zagranicznych polska żywność jest klasą samą dla siebie – rozchwytywaną przez konsumentów doceniających jej najwyższą jakość - odczytał minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który jest też liderem podlaskiej listy PiS w wyborach do Sejmu.

Minister dołączył też do życzeń prezydenta "wszelkiej pomyślności, zdrowia i wiele radości". Dziękujemy za tę ciężką pracę, za ten trud, który codziennie towarzyszy polskiemu rolnikowi, dziękujemy za te plony, bo dzięki nim możemy czuć się jako Polacy, jako polskie społeczeństwo, polski naród bezpieczni, że w żadnym polskim domu tego codziennego, powszedniego chleba nie zabraknie - zaznaczył Sasin.

Sasin: Polska wieś jest ostoją patriotyzmu

Podkreślał, że to właśnie polska wieś jest miejscem, gdzie przywiązanie do tradycji najmocniej przetrwało. Zaznaczył, że polska wieś była też od zawsze ostoją patriotyzmu, a chłopi jako żołnierze wspierali polską armię, a polska wieś - jak mówił - "poniosła wielkie ofiary w walce o polskość i w walce o człowieczeństwie". Wspomniał m.in. o rodzinie Ulmów, która w niedzielę została beatyfikowana, a która - jak mówił Sasin - w ciężkim czasie okupacji hitlerowskiej dała wspaniały przykład człowieczeństwa i poniosła za to najwyższą ofiarę - swoje życie.

Sasin mówił też o wsparciu polskiego rządu dla rolników, z jednej strony o wsparciu produkcji rolnej, ale też aktywności społecznej na wsi. Zapewnił, że ws. produktów żywnościowych z Ukrainy polski rząd "nie ugnie się przed dyktatami" i nie pozwoli, by zalały Polskę. Niezależnie od tego, jakie będą decyzje europejskie, my się w tej sprawie nie cofniemy i nie dopuścimy do tego, żeby polska wieś została zalana ukraińskim zbożem czy innymi produktami rolnymi, które spowodują, że ta produkcja w Polsce, będzie produkcją nieopłacalną - podkreślił minister.

Propozycje PiS dla polskiej wsi

Wśród nowych propozycji dla polskiej wsi wymienił program "Lokalna półka", który - jak mówił - ma dać możliwość szerszego dostępu do lokalnych produktów we wszystkich sklepach. Sasin dziękując rolnikom za plony, podkreślił, aby brać przykład z polskiej wsi. "Bierzmy przykład z polskiej wsi, bierzmy przykład z polskiego rolnictwa, bo wtedy rzeczywiście będziemy mogli szybko i skutecznie, i pięknie nasz kraj zmieniać, i jego bogactwo zwiększać" - powiedział.

W ramach wojewódzkich dożynek wybrano też wieniec dożynkowy - Koła Gospodyń Wiejskich "Magnolia" z gminy Milejczyce, który będzie reprezentował województwo podlaskie podczas dożynek prezydenckich. Wręczono też piętnastu osobom odznaczenia honorowe "Zasłużony dla rolnictwa". Nagrodzono też stoiska kół gospodyń wiejskich, które wzięły udział w imprezie.

autorka: Sylwia Wieczeryńska