Czym jest głosowanie korespondencyjne?

Głosowanie korespondencyjne polega na listownym oddaniu głosu w wyborach. Osoba, która zgłosi jego chęć i spełni określone warunki, otrzymuje pakiet wyborczy. Po jego wypełnieniu odsyła go na adres obwodowej komisji wyborczej.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Do głosowania korespondencyjnego w wyborach 2023 uprawnia głównie stan zdrowia. Wniosek mogą złożyć osoby, które:

Reklama

ukończyły 18. rok życia i mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60. rok życia;

są na kwarantannie lub izolacji.

Wnioskujący muszą mieć obywatelstwo polskie, czynne prawo wyborcze i przebywać w Polsce w czasie wyborów.

Ponadto, aby skorzystać z głosowania korespondencyjnego, nie można głosować w obwodach głosowania utworzonych: w obwodach odrębnych głosowania (domy studenckie, zespół domów studenckich, zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny, areszt śledczy i ich oddziały zewnętrzne), za granicą oraz na polskich statkach morskich.

Jak złożyć wniosek o zgodę na głosowanie korespondencyjne?

Wniosek można złożyć zarówno online, jak i w siedzibie komisarza wyborczego. Jest to usługa bezpłatna.

Wniosek online

Wejdź na tę stronę. Kliknij "Złóż wniosek". Następnie wypełnij adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów, sprawdź, czy wszystkie dane we wniosku są poprawne, i wyślij go, używając podpisu elektronicznego.

Wniosek u komisarza wyborczego

Wniosek możesz również wysłać pocztą lub osobiście zanieść do siedziby komisarza wyborczego (odpowiedniego komisarza znajdziesz pod tym linkiem). Weź ze sobą dokument tożsamości oraz wypełnione to zgłoszenie.

Termin zgłoszenia do głosowania korespondencyjnego w wyborach 2023

Uwaga! Termin na składanie wniosków już minął – można go złożyć do maksymalnie 13. dnia przed wyborami, czyli do 2 października 2023 roku.

Jest jednak szansa na przedłużenie go w dwóch przypadkach:

jeżeli głosujący w dniu wyborów będzie przebywać na kwarantannie, w izolacji lub w izolacji w warunkach domowych – wniosek może złożyć do 5 dni przed wyborami, czyli do 10 października 2023 roku;

jeżeli głosujący rozpoczął kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych na mniej niż 5 dni przed wyborami, może zgłosić chęć wzięcia w głosowaniu korespondencyjnym w wyborach 2023 do 13 października, czyli do 2 dni przed wyborami.

Reklama

Głosowanie korespondencyjne w wyborach 2023 – kiedy otrzymasz pakiet wyborczy?

Po złożeniu wniosku pakiet wyborczy otrzymasz nie później niż 6 dni przed rozpoczęciem głosowania. Przy późniejszym terminie składania dokumentu – nie później niż 2 dni.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Osoby z niepełnosprawnością wzroku, które chcą wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym, mają możliwość zgłoszenia we wniosku, że chcą skorzystać z nakładki na kartę głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.