Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) i Instytut Pamięci Narodowej (IPN) powinny być zlikwidowane - powiedział w poniedziałek współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty w TVN24. Natomiast jest przeciwny, by rozwiązywać telewizję publiczną. "Coś jest chore, to raczej trzeba to leczyć" - stwierdził.

Czarzasty przypomniał, że Lewica nie głosowała za powołaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Instytutu Pamięci Narodowej. Jeżeli chodzi o CBA, jeżeli chodzi o IPN uważam, że te instytucje powinny być zlikwidowane - powiedział Czarzasty. Jak dodał, "trzeba się przyjrzeć temu od środka - ja bym likwidował". Jestem w ogóle daleki od likwidowania wszystkich po kolei instytucji, które robiły świństwa. Uważam, że jak coś jest chore, to raczej trzeba to leczyć. Na przykład mówię o telewizji publicznej - powiedział. Dodał, że jest przeciwny, by telewizję publiczną rozwiązywać. Prezydent spotka się z liderami opozycji. "To nie będzie dyskusja o układance sejmowej" Zobacz również Zdaniem Czarzastego, prezydent Andrzej Duda "powinien powierzyć opozycji tworzenie rządu w pierwszym ruchu". Czarzasty przekazał, że dla Lewicy "absolutnie" sprawy ważne to: prawa kobiet, sprawy mieszkalnictwa, sprawy 1000 złotych dla studentów, renta wdowia, podwyżki dla sfery budżetowej i państwo świeckie. Jest powołany zespół - z naszej strony jest pan Krzysztof Gawkowski i Dariusz Wieczorek. To jest zespół, który w tej chwili będzie ustalał i ustala wszystkie kwestie związane ze sprawami programowymi oraz potem sprawy kadrowe - powiedział Czarzasty. Kancelaria Prezydenta przekazała w piątkowym komunikacie, że w przyszły wtorek i środę, 24 i 25 października, na zaproszenie prezydenta Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie RP X kadencji. Jak podkreślono, spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach. Autor: Aneta Oksiuta Anna Lewicka