W poniedziałek w południe na inauguracyjnym posiedzeniu zbiera się Sejm X kadencji, podczas którego nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda.

Witek kandydatem PiS na wicemarszałka Sejmu

Kandydatką PiS na wicemarszałka Sejmu jest Elżbieta Witek, marszałek Sejmu IX kadencji. Przed wyborami mówiliśmy, że jest najgorszym marszałkiem w historii tego Sejmu. Nie wiem, kto miałby pomagać pani Elżbiecie Witek, jeśli pół roku, czy osiem miesięcy temu Lewica złożyła na panią Elżbietę Witek donos do prokuratury za to, co robiła w Sejmie - podkreślił Czarzasty.

Według niego, "to, co powinno być naprawdę ważne, to słowo, bo od niego wszystko się zaczyna". Jeśli więc krytykowaliśmy panią Witek bez przerwy - za sposób prowadzenia obrad, za według nas łamanie prawa, to jak mam teraz na nią głosować? - pytał polityk Lewicy.

Czarzasty krytycznie o kandydacie Konfederacji

W podobnym tonie wypowiadał się o kandydacie Konfederacji do prezydium Sejmu. Jeśli mieliśmy konsekwentne stanowisko wobec Konfederacji, to jak ja mam teraz popierać Konfederację? Jaka tu jest logika, żeby ktoś prezentujący poglądy, które są moim zdaniem antydemokratyczne, i bardzo wiele osób tak uważa, żeby zasiadał w polskim parlamencie - mówił Czarzasty.

Podkreślił, że "nie ma takiej praktyki, by wszystkie kluby miały przedstawicieli w prezydium Sejmu". To jest nieprawda. W Polsce po 1989 roku były cztery takie przypadki - wskazał.