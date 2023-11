Rozumiem, że prezydent po raz ostatni spłaca zobowiązania wobec formacji, która go desygnowała na prezydenta. Czy to jest mądre? Wątpię. Czy to wiele zmienia? Wiele nie zmienia. Przedłuża proces o dwa tygodnie, może trzy. Za bardzo się tym nie fascynowałem - mówił w RMF FM Włodzimierz Czarzasty. Dodał też, że ta decyzja doprowadzi do tego, że wielu cwaniaków zrobi kaskę.

Jestem absolutnie pewien, że Morawiecki nie stworzy rządu. Gdyby miał honor, to by tej nominacji nie przyjął - stwierdził też Czarzasty.Gdyby miał trochę dystansu do siebie i całej tej sytuacji, to by nie przyjął tej nominacji - zauważył.

Co z rotacyjnym marszałkiem Sejmu?

To nie dotyczy wyłącznie Sejmu, zasada rotacji będzie dotyczyła również Senatu. Wprowadzamy zasadę rotacji w dwóch izbach - wyjaśnił Czarzasty. Po raz pierwszy do 1989-90 roku mamy prawdziwą, mocną, wieloprogramową koalicję. Cztery partie, które mają swoje programy, swoje obszary wpływów. To nie jest łatwa koalicja. Ta zasada w Europie nie jest nową zasadą. W Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim w połowie kadencji jest zmiana władz, z tego skorzystaliśmy - powiedział.

Czarzasty poda się do dymisji

W tegorocznych wyborach Lewica straciła najwięcej wyborców. Czy to oznacza dymisję szefa tej partii? Z fotela szefa Lewicy raczej nie podam się do dymisji. Mieliśmy zobowiązanie wrócenia do Sejmu - wróciliśmy do Sejmu. Zobowiązaliśmy się, że będziemy współrządzili - po 18 latach Lewica wróciła do współrządzenia, wróciła do władzy - powiedział. Lepiej mieć 26 posłów i 9 senatorów i współrządzić, niż mieć 40 posłów i patrzeć przez szybkę na to, jak się rządzi - podsumował