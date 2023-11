"Taktyczna rozgrywka"

Prof. PiS Sowiński podkreślił, że partia Jarosława Kaczyńskiego chce w ten sposób pokazać, że "nowa koalicja" wcale nie jest taka demokratyczna za jaką się uważa.

PiS chce od pierwszego dnia odbudowywać stary wizerunek partii prześladowanej przez elity, niesprawiedliwie traktowanej. Chce wysłać do wyborców sygnał: nie jesteście w tej nowej Polsce traktowani podmiotowo. To jest naturalna, taktyczna rozgrywka- ocenił politolog.

Politolog w rozmowie z radiem zwrócił uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatecznym rozrachunku ma prawo zgłosić do Prezydium Sejmu kogoś innego niż marszałek Sejmu IX kadencji Sejmu, którą była Elżbieta Witek. Dziś na pewno będzie to przedmiotem pewnej rozgrywki emocjonalno-symbolicznej, którą podejmuje PiS - zastrzegł.

Inauguracja Sejmu X kadencji

W Sejmie trwa pierwsze posiedzenie Sejmu RP X kadencji. Z mównicy przemawiał prezydent RP Andrzej Duda. Posiedzenie zainaugurował marszałek senior Marek Sawicki z PSL. Także dziś dymisję swojego rządu ogłosi dotychczasowy premier Mateusz Morawiecki.