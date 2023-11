Na spotkaniu w MSZ politycy będą rozmawiać o wstrzymaniu ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy - informuje "Polsat News".

Robimy wszystko, żeby ewakuacja została odblokowana - powiedział Jabłoński w rozmowie z "Polsat News".

Czemu wstrzymano ewakuację?

Przyczyny są różnorakie, również utrudniają je bardzo poważnie działania Hamasu. Natomiast działania także ze strony izraelskiej i egipskiej w naszej ocenie nie są takie, jak być powinny. Naszym zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tę ewakuację tak długo wstrzymywać - powiedział Paweł Jabłoński w rozmowie z "Polsat News".

Warunki na miejscu są bardzo trudne, bardzo skomplikowane, natomiast każdy, kto ma taką możliwość na odcinku tych kilkunastu czy kilkudziesięciu kilometrów, powinien próbować przemieścić się w stronę granicy. My robimy wszystko, żeby ewakuacja została odblokowana - mówił.

Spotkanie w MSZ

Jutro do MSZ zaproszeni zostali ambasadorowie Egiptu, Izraela, także ambasador Palestyny. Będziemy wyjaśniali, co się dzieje i naciskali bardzo mocno na to, by ta ewakuacja została jak najszybciej ponownie odblokowana - powiedział wiceminister MSZ "Polsat News".

Działania Hamasu są przeszkodą przy przemieszczaniu się, ale mamy też przeszkody formalne. Nie ma zgody na wstrzymywanie, blokowanie ewakuacji - dodał.