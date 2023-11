"Święto Niepodległości to dzień niezwykle ważny dla nas wszystkich. Jak co roku w stolicy odbędą się uroczystości o charakterze państwowym i lokalnym. W związku z aktualną niestabilną sytuacją na świecie, zwróciłem się do Komendanta Głównego Policji o zapewnienie odpowiednich sił i środków policyjnych do zabezpieczenia wszystkich wydarzeń" - czytamy we wpisie Trzaskowskiego.

"W związku z zaplanowanymi w dniu 11 listopada na terenie Warszawy uroczystościami o charakterze państwowym i lokalnym, biegami oraz zgromadzeniami zwyczajowo zwoływanymi w związku z Narodowym Świętem Niepodległości, a w szczególności zgromadzeniem cyklicznym w którym uczestniczy znaczna liczba osób, nie tylko mieszkańców Warszawy, zwracam się do Pana Komendanta z uprzejma prośbą o zapewnienie odpowiednich sił i środków policyjnych do zabezpieczenia wszystkich tych wydarzeń" - czytamy w liście.

Prezydent Warszawy zapewnia, że sytuację w Warszawie, urząd miasta będzie monitorował na bieżąco. W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa będzie pracował specjalny sztab, do którego zaproszono również przedstawicieli Policji.

"Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Oddajmy w tym dniu hołd Bohaterom, którzy walczyli o niepodległość Polski. Godnie i z szacunkiem dla wszystkich. Z szacunkiem dla miasta" - zapewnia Trzaskowski.

Marsz Niepodległości

Hasłem tegorocznego Marszu Niepodległości jest "Jeszcze Polska nie zginęła". Marsz rozpocznie się 11 listopada o godzinie 14. na rondzie Romana Dmowskiego.