Hymn “Mazurek Dąbrowskiego” to jeden z polskich symboli narodowych. Oznacza to, że podlega ochronie prawnej gwarantowanej przez Konstytucję RP oraz specjalną ustawę. Każdy Polak, urząd, instytucja oraz organizacja działająca na terenie naszego kraju musi okazywać mu najwyższy szacunek. Co warto wiedzieć o powstaniu “Mazurka Dąbrowskiego” i jak brzmiał oryginalny tekst?