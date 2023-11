Dopytywany o to, jak będzie wyglądało pierwsze posiedzenie Sejmu, odpowiedział: Zaczynamy wprowadzeniem prezydenta, powitaniem gości, później hymn, wystąpienie prezydenta, wystąpienie moje i zaprzysiężenie posłów.

Reklama

Jak będzie wyglądało wystąpienie marszałka seniora? Sawicki zapowiedział, że będzie mówił o współczesnych realiach demokracji. Będę się odnosił do moich doświadczeń z 30 lat i próby tego, czego oczekuje suweren, czyli szukania dróg do kompromisu, pogodzenia, odbudowy wspólnoty – wskazał.

Marszałek senior podkreślił również, że wystąpienie będzie czytał z kartki.

Sawicki: Morawiecki złoży dymisję na moje ręce

Reklama

Premier Morawiecki zdecydował, że dymisję będzie składał na moje ręce, a nie na ręce nowo wybranego marszałka - powiedział Marek Sawicki. Dodał, że nie istnieje w tej kwestii żaden regulaminowy zapis. Jak podnosił, jest za to zapis, który mówi o tym, że premier składa dymisję swojego rządu podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji Sejmu RP. Premier wyjdzie na trybunę i powie parę słów do wysokiej sali, Sejmu, do społeczeństwa – zapowiedział polityk PSL.

Reklama

Następnie - jak mówił - zostanie wybrany stały marszałek Sejmu. Będzie też przerwa na zgłoszenie kandydatur. Jak wybierzemy marszałka, to rola marszałka seniora się kończy, wraca do ław poselskich. I znów zostaje szarym posłem – wskazał.

PiS zgłosi swojego kontrkandydata? Sawicki: Nie dostałem zdecydowanej odpowiedzi

Dopytywany o to, czy lider Polski 2050 Szymon Hołownia zostanie marszałkiem Sejmu, odpowiedział: Nie sądzę, by coś mogło się zadziać. Jest w dobrej formie, więc skoro koalicja większościowa zgłasza go, to jest on uzgodniony i ja będę głosował za tą kandydaturą. Na pytanie o to, czy PiS zamierza zgłosić swojego kontrkandydata na to stanowisko Sawicki mówi wprost: Wczoraj próbowałem sondować w PiS, ale nie dostałem zdecydowanej odpowiedzi.

Marek Sawicki był też w radiu pytany o to, czy Elżbieta Witek znajdzie się w prezydium Sejmu. W Polsce obowiązuje konstytucja. Jest domniemanie niewinności. Pani marszałek nie ma zarzutu, skazania. Źle byłoby, gdybyśmy zaczynali X kadencję Sejmu, że nawzajem kluby wyznaczają sobie kandydatów na ważne funkcje w Sejmie - ocenił.

"Nic się nie stanie, jak będzie jeden wicemarszałek więcej"

Odniósł się także do tego, czy Konfederacja dostanie miejsce w prezydium Sejmu. Osobiście jestem za tym, by każdy klub reprezentowany w parlamencie miał swojego przedstawiciela w prezydium. Nic się nie stanie, jak będzie jeden wicemarszałek więcej. Budżet Sejmu się nie zawali, awantury o pokoje dla marszałków nie będzie - wskazał marszałek senior z PSL.

Poseł PSL zapowiedział także, że prace w nowej kadencji Sejmu nad zmianą konstytucji.Mam nadzieję, że w tej kadencji Sejmu powstanie komisja konstytucyjna, która rozpocznie prace nad przeglądem i nowelizacją konstytucji. W wielu przypadkach nie przystaje do współczesności - oznajmił polityk. Podkreślił, że należy "zwołać grona eksperckie, obywatelskie, w połączeniu z parlamentarzystami, prawnikami". Gdybyśmy teraz zaczęli przygotowywać zmiany do konstytucji, a w następnej kadencji konstytucję zmienili, to byłoby to dobre rozwiązanie - dodał.

Kosiniak-Kamysz szefem MON? Marszałek senior: Na pewno będzie gwarantem budowy silnej armii

Sawicki poza kwestiami związanymi z pierwszym posiedzeniem nowej kadencji Sejmu mówił też o tym, jak będzie wyglądał resort obrony narodowej, gdyby miał go przejąć lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.Na pewno będzie gwarantem budowy silnej, polskiej armii. W jakim zakresie – programy muszą ulec przejrzeniu i sprawdzeniu. Dziś nie znamy umów, wysokości zobowiązań, nie wiemy za jakie kredyty i gdzie zaciągnięte będziemy robili zakupy - stwierdził Sawicki.

Podkreślił również, że PSL skłania się ku temu, by "można było maksymalną produkcję przenieść do Polskich Zakładów Zbrojeniowych". Bo one mają potężny potencjał.Umów (PiS – red.) raczej nie zrywamy, raczej negocjujemy i zmieniamy – podsumował.