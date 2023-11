Jak już informowaliśmy, premier Mateusz Morawiecki złożył w poniedziałek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji, na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego, dymisję Rady Ministrów. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania.

Morawiecki w trakcie swojej wypowiedzi pokusił się o podsumowanie dokonań rządu. - Chcemy jako rząd, który jeszcze działa, wykorzystać ustawy, które już przyjęliśmy, które są procedowane, mamy plan działań, będziemy na pewno je prezentować - mówił.

Morawiecki o UE: Nie chcemy poklepywania po plecach

- My jesteśmy i będziemy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy państwem, które bardzo mocno zaznacza swoją obecność na poziomie Unii Europejskiej, bo bronimy polskich interesów. Nie chcemy poklepywania po plecach, tylko bronimy naszych interesów i dlatego, choć różnimy się w tak wielu sprawach, często nie zauważamy, że są takie tematy które nas jednoczą. Mam przynajmniej taką nadzieję - mówił premier.

- Myślę, że to może być taki dekalog polskich spraw: najważniejszych dla utrzymania naszej szybkiej ścieżki rozwoju. Naszego doganiania tych najbogatszych, bo dogoniliśmy ich w ostatnich ośmiu latach bardzo szybko. Dziś to już jest około 80% średniej unijnej, liczonej PKB na głowę mieszkańca w sile nabywczej pieniądza. Ale 86%, doliczając do tego naszą politykę społeczną, jesteśmy na poziomie Hiszpanii - cieszył się premier podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji.

Sawicki upomniał Morawieckiego

- Panie premierze, przypominam, że umawialiśmy się na sprawozdanie; na expose jeszcze przyjdzie czas - upomniał przemawiającego premiera marszałek senior, 65-letni poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Marek Sawicki.

Dziś posłowie wybiorą marszałka i prezydium Sejmu.

Obradom przysłuchuje się Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu. Na galerii Sali Posiedzeń obecni są byli prezydenci, premierzy, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Wojska Polskiego, kościołów i związków wyznaniowych - na oficjalnym profilu sejmowym na Twitterze pojawiła się fotorelacja.