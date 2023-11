21 mln 960 tys. osób - tylu polskich obywateli zagłosowało w wyborach. To wielka rzecz. To wielki sukces polskiej demokracji. Dziękuję, którzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych - powiedział prezydent.

Polska bez silnego, zdrowego, szanującego się i szanowanego Sejmu nie może istnieć. To słowa Ignacego Daszyńskiego. To dla mnie wielki zaszczyt wygłaszać to orędzie - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent: Możemy o sobie decydować

Powinniśmy doceniać ostatnie ponad 30 lat wolności, gdy wreszcie sami możemy o sobie decydować - dodał.

Łączy nas jeden cel. To ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Dlatego z całego serca gratuluje paniom posłankom i paniom posłom wyboru. Chciałbym też zaapelować, abyście szanowali siebie nawzajem. Wyrazem tego powinno być to, by każdy klub parlamentarny miał przedstawiciela w Prezydium Sejmu - powiedział prezydent.

W demokracji jest tak, że ci, którzy dziś sprawują władzę, za jakiś czas będą w opozycji. Rządzący zbyt często zapominają o tym fakcie - ocenił.

Suwerenność i dobro obywateli to najważniejsze sprawy, którym zobowiązujemy się służyć. Deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte - powiedział.

"Nie zgodzę się na próby ograniczania uprawnień prezydenta"

Winni jesteśmy wobec kraju zapomnieć, co nas dzieli, a pomyśleć o tym, co nas może jednoczyć. Te słowa, wypowiedziane przez Macieja Rataja, są mi szczególnie bliskie. Apelowałem kiedyś by budować koalicję polskich spraw wokół najważniejszych tematów. Chcę wyraźnie powiedzieć - taka koalicja jest nadal bardzo potrzebna. Może to być oczywiście koalicja rządowa, choć nie musi. Chciałbym, żeby była to koalicja złożona również z samorządowców, organizacji społecznych i pozarządowych - ocenił Duda.

Swoje słowo traktuję niezwykle poważnie i tego słowa z pewnością dotrzymam. Nie zgodzę się na żadne próby ograniczania konstytucyjnych uprawnień prezydenta - zapowiedział. Zostało mi 20 miesięcy urzędowania. Nie robię tego dla siebie, ale dla Polski i dla kolejnych prezydentów - skomentował.

Nie zawaham się korzystać z prezydenckiego weta czy kierować spraw do Trybunału Konstytucyjnego. Obóz polityczny, z którego się wywodzę, przekonał się o tym nie raz - powiedział.

Pierwsze posiedenie Sejmu. Apel do koalicji

Weto prezydenta nie może być argumentem dla niezrealizowania przez państwa obietnic wyborczych - powiedział Adnrzej Duda do koalicji. Bardzo proszę, zrealizujcie je - zaapelował.

Chciałbym po zakończeniu wystąpienia podać symbolicznie dłoń wszystkim posłankom i posłom poprzez podanie ręki tym, którzy siedzą w pierwszych rzędach - powiedział prezydent.

Jak informuje w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta o 15.50 nastąpi złożenie wiązanki przez Prezydenta RP przed tablicą upamiętniającą senatorów II Rzeczypospolitej pomordowanych, poległych, zaginionych, zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji. O 16.00 zaplanowana jest inauguracja posiedzenie Senatu XI kadencji.

WYBORY 2023

W Polsce odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w niedzielę 15 października 2023 roku. Oficjalne wyniki wyborów zostały ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą. W wyborach do Sejmu wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość, ale większość w Sejmie ma obecna opozycja. W Senacie tworząca “pakt senacki” opozycja utrzymała większość. Międzynarodowa organizacja OBWE zauważyła, że wybory charakteryzowały się „rekordowo wysoką frekwencją wyborczą, szerokim wyborem opcji politycznych i kandydatami zdolnymi do swobodnego prowadzenia kampanii”.