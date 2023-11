Jeżeli chodzi o wyroki TK nie ma takiego pomysłu, aby je cofać z porządku prawnego. To są tysiące wyroków dotyczących zwykłych spraw, ludzie mają mieć poczucie, że żyją w państwie prawa - skomentowała posłanka.

Biejat o wyroku TK ws. zaostrzenia prawa do aborcji

Magdalena Biejat dotknęła również temat wyroku TK ws. zaostrzenia prawa do aborcji. To była próba zaszachowania Polek z pominięciem procedur. Tego wyroku nie da się jednak usunąć, bez cofania innych wyroków - powiedziała. Dziś składamy ustawę legalizującą aborcję do 12. tygodnia ciąży i składamy ustawę skreślającą art. 152 kk, a więc ten mówiący o karaniu za pomoc przy aborcji. Cała Lewica złoży dziś te ustawy, żeby zaznaczyć, że nie odpuścimy tego tematu. Musimy oddać sprawiedliwość kobietom - skomentowała.

Partia Razem poza rządem

W liderzy PO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy podpisali umowę koalicyjną. Partia Razem poprze nowy rząd utworzony przez koalicję opozycyjną, jednak jej członkowie nie wejdą w jego skład. Sprawę wyjaśniła Magdalena Biejat.

Partia Razem kiedy pochodziliśmy do negocjacji programowych, walczyli o to, aby pojawiły się pewne gwarancje spraw, które możemy załatwić. Adrian Zandberg chciał objąć resort mieszkalnictwa, ale nie nie udało nam się załatwić gwarancji, że dostaniemy 1 proc. PKB z budżetu na realizacje tego programu, nie mieliśmy więc narzędzi, które gwarantowałby, że będziemy mogli go zrealizować. Nie ma też zwiększenia finansowania na ochronę zdrowia. Wiedzieliśmy jednak, że ten rząd musi powstać i za nim zagłosujemy - powiedziała Biejat.