Bierzecie na swoje barki współodpowiedzialność za stan naszego państwa, za treść i jakość jego praw - mówił prezydent Andrzej Duda podczas inauguracyjnego posiedzenia Senatu XI kadencji

W swoim wystąpieniu pogratulował senatorom wyboru na tę funkcję.

Zobowiązując się rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli oraz przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, biorą Państwo na swoje barki współodpowiedzialność za stan naszego państwa, za treść i jakość jego praw, za jego godność, siłę, bezpieczeństwo i pomyślny rozwój, za jakość i trwałość więzi łączących Polaków w kraju i za granicą - powiedział do senatorów Andrzej Duda.

Życzył im, by świadomość wagi tego zadania motywowała ich do sumiennej pracy na sali plenarnej, w komisjach i okręgach wyborczych, a także w kontakcie z wyborcami. - Życzę, by wykonywali ją Państwo w sposób, który przysporzy Senatowi należnego prestiżu i autorytetu, budowanego dotąd przez Państwa poprzedników – wśród których znalazło się wiele z najwybitniejszych osobistości polskiego życia publicznego ostatnich dekad - wskazał prezydent.

To od państwa będzie zależeć jak zostanie zapamiętana i oceniona XI kadencja Izby Wyższej parlamentu; ufam, że będą to oceny pozytywne, utwierdzające szacunek należny Rzeczypospolitej jako demokratycznemu państwu prawnemu - mówił prezydent Andrzej Duda. Szanowni państwo, minione kadencje Senatu wolnej Rzeczypospolitej Polski przeszły już do historii, dzisiaj rozpoczynacie państwo nowy rozdział Izby Wyższej parlamentu. Ufam, że będą to oceny pozytywne, utwierdzające szacunek należny Rzeczypospolitej jako demokratycznemu państwu prawnemu - dodał prezydent zwracając się do senatorów na inauguracyjnym posiedzeniu Senatu.

Marszałek Senior: Od naszej odpowiedzialności zależy…

Od naszej odpowiedzialności w stanowieniu prawa oraz wykonywaniu wszystkich kompetencji, jakie wyznacza Konstytucja RP oraz ustawy zwykłe zależy sprawne funkcjonowanie państwa i pomyślność jego obywateli - powiedział Marszałek Senior Senatu Michał Seweryński podczas posiedzenia inauguracyjnego Senatu XI kadencji.

Kompetencje Senatu świadczą o jego wysokiej pozycji ustrojowej w naszym kraju, bo nie jest on tylko izbą refleksji, ale przede wszystkim jedną z dwóch izb polskiego parlamentu sprawujących władzę ustawodawczą i inne funkcje ustrojowe w naszym państwie - powiedział Seweryński.

Zaznaczył, że "doświadczenie zebrane w odrodzonym Senacie skłaniają jednak do rozważań nad optymalizacją jego kompetencji, jako organu stojącego na straży demokracji, praw obywatelskich i sprawnego funkcjonowania państwa". - Podjęcie debaty w tej sprawie jest wyzwaniem, z którym w stosownym czasie powinniśmy się zmierzyć - wskazał marszałek senior Senatu.

Rozpoczynamy naszą pracę w czasie szczególnym, ponieważ w wyniku ostatnich wyborów na scenie politycznej dokonała się zmiana układu sił. Niezmiennie jednak Polacy w kraju i na obczyźnie oczekują od nas wszystkich polityki odpowiadającej interesom naszego państwa i naszym ambicjom wyrastającym z chlubnego dziedzictwa narodowego - podkreślił Seweryński. - Tych nadziei nie może zawieść wybrany demokratycznie parlament, a więc także jego Izba Senacka - dodał marszałek senior.

Powiedział, że nie można z pola widzenia stracić także sytuacji międzynarodowej, w jakiej Polska znalazła się w wyniku długotrwałej wojny na Ukrainie oraz nowego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Jesteśmy również świadkami podejmowania ważnych inicjatyw traktatowych w Parlamencie Europejskim wyrażających dążenie do zmian ustroju politycznego Unii Europejskiej, który w konsekwencji mogą poważnie ograniczyć suwerenność jej państw członkowskich, w tym także suwerenność Polski - zwrócił uwagę Seweryński.

Jak zaznaczył, wszystkie te wydarzenia niosą poważne wyzwania i realne zagrożenia dla naszego kraju. Wymagają one od nas - senatorów Rzeczypospolitej Polskiej poczucia odpowiedzialności w stanowieniu prawa oraz wykonywania wszystkich innych kompetencji, jakie wyznacza nam Konstytucja RP oraz ustawy zwykłe" - wskazał Seweryński. Jak podkreślił, "od takiej naszej postawy, koniecznej, pomimo dzielących nas różnic politycznych, zależy sprawne funkcjonowanie państwa i pomyślność jego obywateli"

Wyrażam nadzieję, że świadomość służebnej roli Senatu wobec naszego państwa i jego obywateli będzie nam towarzyszyć jako najważniejsza dyrektywa naszej parlamentarnej działalności zgodnie ze starożytną maksymą "Salus populi suprema lex" ("Dobro rzeczypospolitej niech będzie najwyższym prawem ") - powiedział Marszałek Senior Senatu.