Wywiad zrelacjonował portal wpolityce.pl. Rozmowy opozycji są trudne, pojawia się tam idea rotacyjnego sprawowania funkcji. Na razie tylko marszałka Sejmu, ale jak tak dalej pójdzie, to może i premier będzie rotacyjny albo ministrowie. Tam nie ma wielkich zbieżności programowych, jak się dokładnie przyjrzymy– ocenił Krasnodębski.

Krasnodębski o wyniku PiS: Ogromny sukces

Jeśli chodzi o PiS, to wśród opozycji jest tendencja, by nie tylko zmarginalizować tę partię, ale także jej zwolenników, wolę 35 proc. wyborców, którzy po ośmiu latach rządów i wielu trudnościach zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. To jest ogromny sukces – podkreślił europoseł.

W jego ocenie, prezydent powierzy misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Krytycy mówią, że nie mamy zdolności koalicyjnej. Ale nie mamy jej nie dlatego, że nie chcieliśmy rozmawiać z opozycją od 2015 roku, ale dlatego, że opozycja, te różne formacje, nie chciały z nami rozmawiać, współpracować - stwierdził Krasnodębski.

"Dla Kosiniaka-Kamysza byłaby to jedyna życiowa szansa"

Jak ocenił, rząd z premierem z PSL byłby wielką szansą dla samego PSL. Dla pana Kosiniaka-Kamysza być może byłaby to jedyna życiowa szansa, by zostać premierem polskiego rządu i – być może – nie na jedną kadencję – wskazał europoseł PiS.

Rada Naczelna PSL

W sobotnim wywiadzie dla Interii premier Mateusz Morawiecki został zapytany, czy wyobraża sobie sytuację, że jest w rządzie, którego premierem jest Władysław Kosiniak-Kamysz.Tak - odpowiedział i został dopytany, czy to poważna propozycja. Na dziś mamy propozycję, aby partia, która wygrała wybory, mogła stworzyć rząd. Jeśli to się nie uda, to pojawią się kolejne propozycje - zaznaczył Morawiecki.

W sobotę odbyła się Rada Naczelna PSL. Kosiniak-Kamysz przekazał w niedzielę, że podczas spotkania podsumowano wybory i przyjęto m.in. uchwałę, że PSL chce tworzyć koalicję rządową razem z obecną opozycją. Potwierdziliśmy chęć współpracy parlamentarnej z Polską 2050, kontynuowanie Trzeciej Drogi – to jest dla nas jedna z bardzo ważnych uchwał przyjętych wczoraj na Radzie Naczelnej, oraz uchwała o tym, że chcemy tworzyć koalicję rządową razem z Koalicją Obywatelską i Lewicą, czyli partiami paktu senackiego - podsumował spotkanie Władysław Kosiniak-Kamysz.