Kosiniak-Kamysz: Przywrócimy szansę na szczęście tysiącom polskich rodzin

Jedną z pierwszych decyzji rządu PiS było zlikwidowanie dofinansowania programu in vitro. Zmienimy to już w najbliższą środę i przywrócimy szansę na szczęście tysiącom polskich rodzin! - napisał na X (dawny Twitter) Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL nawiązał w ten sposób do decyzji Prawa i Sprawiedliwości z 2016 roku. Wówczas partia Jarosława Kaczyńskiego zablokowała funkcjonujący przez kilka lat z sukcesem krajowy program in vitro. Samorządy ze swoich budżetów wspierają pary cierpiące na bezpłodność.

"Dekalog Polskich Spraw"

W poniedziałek podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki, szefowa MRiPS Marlena Maląg oraz minister zdrowia Katarzyna Sójka przedstawili część propozycji "Dekalogu Polskich Spraw". Jak przekazała Sójka, wśród nich ma się znaleźć Bon Rodzicielski dla rodzin, które borykają się z problemami prokreacyjnymi. Zaznaczyła także, że to rodzice zdecydują, w jaki sposób wykorzystać te pieniądze. Premier pytany, czy bon będzie także obejmował in vitro, powiedział: Nasz bon rodzicielski jest pewnego rodzaju otwartą ofertą dla innych partii politycznych po to, aby znaleźć wspólny mianownik, znaleźć te wszystkie metody, które nas połączą". Dopytywany o orientacyjną kwotę bonu poinformował, że jest to między 10 a 20 tysięcy złotych. "O takiej kwocie dyskutowaliśmy - powiedział.

W ubiegłej kadencji Sejmu złożony został obywatelski projekt ustawy o refundacji in vitro. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister zdrowia miałby opracować, wdrożyć, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Minister miałby także przedstawiać Sejmowi sprawozdanie z realizacji tego programu. W projekcie określono minimalną wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, która corocznie ma zostać przeznaczona na realizację przedmiotowego programu polityki - nie mniej niż 500 mln złotych.

In vitro. Opozycja zgodna

Powrót do finansowania program in vitro przez państwo jest kwestią często podnoszoną przed dotychczasową opozycję. Partie, które w ramach sformułowania nowego rządu podpisały umowę koalicyjną (Lewica, Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska) są w tej sprawie zgodne. Postulat ten znalazł się na pierwszym miejscu 100 konkretów na 100 pierwszych rządów KO, którą w kampanii wyborczej opublikowała formacja Donalda Tuska.

Co to jest in vitro?

In vitro to termin używany w medycynie oraz biologii do opisywania eksperymentów, badań lub procedur przeprowadzanych poza organizmem żywym, najczęściej w warunkach laboratoryjnych. Dosłownie oznacza to "w szkle" po łacinie. W medycynie najczęściej używa się tego terminu do opisywania procedury in vitro w dziedzinie rozrodu człowieka, znanej również jako zapłodnienie pozaustrojowe. In vitro fertilization (IVF) to proces, w którym jajeczko i plemnik łączą się poza organizmem kobiety, a następnie zarodek rozwija się przez kilka dni przed wszczepieniem go do macicy. Proces ten jest stosowany w przypadku różnych problemów związanych z płodnością.