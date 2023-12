Przejęcie władzy. Arłukowicz zapowiada sprawdzenie umów i nagród

- To historyczny dzień. To wielka duma dla nas, że możemy w nim uczestniczyć. To wielka zmiana, nie przewiduję żadnych kłopotów i zmian w przewidywanym scenariuszu - tak skomentował dzisiejsze głosowanie nad votum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego Bartosz Arłukowicz z PO.