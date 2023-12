Sądny dzień Morawieckiego w Sejmie

Poniedziałek, 11 grudnia, to sądny dzień tak dla przyszłości rządów Prawa i Sprawiedliwości jak dla samego premiera Mateusza Morawieckiego. Tego dnia polityk PiS mianowany na premiera decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy, wygłosił w Sejmie expose, którym chcę przekonać większość posłów. Zadanie ma o tyle trudne, że na jego powodzenie nie wskazuje choćby sejmowa arytmetyka. PiS ma 191 mandatów, zaś sejmowa większości (KO, Trzecia Droga i Lewica) 248 - to pozwoli dotychczasowej opozycji przegłosować Morawieckiego, tym samym grzebiąc nadzieje polityka PiS na przedłużenie władzy.

W takiej sytuacji najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie zgłoszenie kandydatury Donalda Tuska na premiera. Ewentualne głosowanie nad stanowiskiem premiera dla szefa PO odbędzie się w poniedziałek wieczorem.

Obrady Sejmu. Historyczna transmisja

Jak podaje Polsat News poniedziałkowe obrady Sejmu przejdą do historii także dlatego, że są transmitowane przez Kinotekę, czyli kino, które mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Do pomysłu transmisji obrad polskiego parlamentu odniósł si podczas jednej z konferencji prasowych marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jeżeli chcą to robić w kinie - niech to robią. Jeżeli chcą to robić na tablecie - niech to robią. Na komórce, w tramwaju - niech to robią, a my powinniśmy być z tego dumni i szczęśliwi, jako posłowie - powiedział polityk Trzeciej Drogi.

Okazuje się bowiem, że zainteresowanie śledzeniem obrad Sejmu jest duże. Dość powiedzieć, że udostępnione przez warszawskie kino 600 wejściówek rozeszły się w zaledwie pół godziny. Bilet wstępu na transmisję z obrad Sejmu jest darmowy.

Expose Mateusza Morawieckiego. Padł rekord!

Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęło się po godz. 10. Z informacji przekazanych przez Polsat News wynika, że transmisja na platformie You Tube zgromadziło co najmniej 230 tysięcy internautów, co jest rekordem oglądalności. Po expose premiera w ramach dyskusji parlamentarzystów przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła. Po debacie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. Zaplanowano je na godzinę 15.00.

Zgodnie z harmonogramem, zamieszczonym na stronie Sejmu, po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego ma zostać zarządzona półtoragodzinna przerwa, podczas której będzie czas na zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów.