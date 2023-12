Tłumaczenia Hołowni

Hołownia powołał się na regulamin Sejmu, który mówi, że po wyczerpaniu listy mówców i zadaniu pytań marszałek Sejmu może udzielić głosu wyłącznie prezesowi Rady Ministrów. Proszę w takim razie sformułować swoje wątpliwości na piśmie - powiedział Szymon Hołownia do usiłującego zabrać głos "bez trybu" Antoniego Macierewicza.

Opór Macierewicza

Mimo to Macierewicz nie dał za wygraną. Podszedł do mównicy i próbował zabrać głos. Wtedy marszałek Sejmu zareagował - wyłączył politykowi PiS mikrofon. Proszę zejść z mównicy, panie pośle - zaapelował do polityka. Wymiana zdań trwała jednak krótko i nie zakłóciła w sposób istotny pracy parlamentu.

11 grudnia. Co się dzieje w Sejmie?

W poniedziałek rano Morawiecki przedstawił podczas obrad Sejmu expose z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Tego dnia mija 14 dni od momentu zaprzysiężenia trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego.

Spięcie Szymona Hołowni z Antonim Macierewiczem miało miejsce po wygłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego expose. Po debacie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego. Zaplanowano je na godzinę 15.00. Jeśli w głosowaniu rząd Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Wystawienie wspólnego kandydata - Donalda Tuska - zapowiedziały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, razem mające większość 248 posłów.

Zgodnie z harmonogramem na stronie Sejmu, po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego ma zostać zarządzona półtoragodzinna przerwa, podczas której będzie czas na zgłaszanie kandydatur na Prezesa Rady Ministrów tzw. w drugim konstytucyjnym kroku. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów.