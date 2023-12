Przed rozpoczęciem expose premiera Mateusza Morawieckiego Marek Suski zgłosił sprzeciw wobec zaproponowanego kształtu debaty. Jednak "za" zaproponowanym przez marszałka Sejmu czasem debaty zagłosowało 241 posłów (w tym z KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy), a "przeciw" - 180 posłów, przede wszystkim z klubu PiS.

Reklama

Wtedy wniosek formalny złożył Suski. Polityk PiS chciał wydłużenia debaty nad expose Morawieckiego. Jak wyjaśnił, debata nad wotum zaufania to "najważniejsza debata w parlamencie".

Hołownia odpowiedział Suskiemu ws. debaty nad expose

- Pan marszałek na Konwencie Seniorów zaproponował 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów. Zawsze odbywały się tutaj debaty, i to często debaty długie, 360-minutowe. Żeby poważnie traktować nasz kraj, naszych obywateli, żeby mogli się dowiedzieć, jaki jest program działania rządu. Zgłaszam wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad i wyznaczenie którejś z debat, żeby wszyscy posłowie mogli zabrać głos - powiedział Marek Suski.

Reklama

W jego ocenie formuła zaproponowana przez marszałka Sejmu "to właśnie ograniczenie demokracji".

Z kolei Hołownia stwierdził, że tę sprawę Sejm rozstrzygnął już w głosowaniu. Jak jednocześnie dodał, każdy poseł, który będzie miał taką wolę jako przedstawiciel narodu, będzie mógł zabrać głos w tej debacie (nad expose) w pytaniach, które nastąpią po oświadczeniach klubów. - Będzie mógł to zrobić, nie będą one limitowane co do ilości, każdy będzie mógł wystąpić ze swoim pytaniem do nowego prezesa Rady Ministrów. To jest właśnie nieograniczanie wypowiedzi - dodał.