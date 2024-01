Marek Suski z PiS przedstawiał w środę w Sejmie stanowisko w sprawie "zamachu na wolne media". Gdy zakończył obraźliwą względem obecnego minista kultury wypowiedź, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, zwrócił mu uwagę. Trochę jest wstyd, bo pradziad pana podpułkownika był zasłużonym wielkim noblistą o pseudonimie "Litwin". Nie wiem, czy pan nie powinien rozważyć zmiany herbu na "rudy ślepowron" panie podpułkowniku - mówił polityk PiS-u do nieobecnego na sali ministra.

Na te słowa zareagował Zgorzelski: Panie pośle, ja nie po to pozwoliłem wydłużyć czas, żeby pan w ostatniej sekwencji tej wypowiedzi zachowywał się niestosownie sięgając do przodków i siląc się na wątpliwej jakości dowcipy - powiedział.

Sejm debatuje nad wotum nieufności wobec ministra kultury

W Sejmie trwa debata nad wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra. Wniosek ma związek z decyzjami dotyczącymi mediów publicznych.

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu po rozpatrzeniu tego wniosku na posiedzeniu w zeszłym tygodniu negatywnie zaopiniowała wniosek.

W uzasadnieniu do wniosku o wotum nieufności napisano, że Sienkiewicz jest "bezpośrednio odpowiedzialny za bezprecedensowy atak na media publiczne — Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Polską Agencję Prasową"

Szef MKiDN pod koniec grudnia, powołując się na zapisy prawa spółek handlowych, odwołał rady nadzorcze i prezesów spółek TVP, Polskiego Radia oraz PAP i powołał nowych; następnie podjął decyzję o postawieniu spółek w stan likwidacji.

"W obecnym porządku prawnym jedynym organem uprawnionym do dokonywania zmian w zarządach mediów publicznych jest Rada Mediów Narodowych na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz dokonując siłowego przejęcia państwowych spółek medialnych tj. przejęcie siedzib, zmianę prezesów zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych, powołał się na uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej" - wskazano.

Przypomniano, że "uchwały sejmowe stanowią akty prawa wewnętrznego i nie mogą stanowić podstawy prawnej do podejmowania działań w odniesieniu do mediów publicznych". "Działania Ministra zostały tym samym podjęte w sposób nielegalny, łamiąc zasadę praworządności wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP, na podstawie aktu prawnego niebędącego źródłem prawa powszechnie obowiązującego (zgodnie z art. 87 Konstytucji RP)" - oceniono.



Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231).