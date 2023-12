Poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej. Po tym wydarzeniu marszałek Sejmu wykluczył go z obrad.

"Straszliwa granica"

- W związku z zaistniałą sytuacją w imieniu własnym, ale także mam nadzieję, że całego naszego środowiska, klubu, chcę powiedzieć wyraźnie, że nie zgadzamy się na akty nietolerancji, agresji na tle religijnym i jakimkolwiek innym. To przeczy podstawowym wartościom humanitarnym, humanistycznym. Nie zgadzamy się na to po prostu i w tej atmosferze także ja rezygnuję z zadawania pytania - powiedział Gliński.

Dodał, że Sejm musi podjąć tu odpowiednie decyzje, zwrócił się także do środowiska Konfederacji. - Przekraczamy w polityce straszliwe granice, bardzo często to się zdarza, ale to jest agresja nie tylko na tle religijnym, ale także międzyludzkim, tam były też małe dzieci, to jest w ogóle nie do obrony - podkreślił Gliński.

"Niebywały akt barbarzyństwa"

Incydent skomentował też w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz. "To, co zrobił Grzegorz Braun to absolutny skandal i niebywały akt barbarzyństwa. Tak haniebne zachowanie nie pozostanie bez zdecydowanych konsekwencji" - napisał.

W odpowiedzi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji powiedział, że nie był świadkiem tego zdarzenia.

Zdarzenie skrytykował też w serwisie X poseł PO Michał Szczerba. "Dziś jako przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu IX kadencji razem z ambasadorem Yacov Livne i rabinami uczestniczyłem w uroczystości zapalenia menory chanukowej w Sejmie. Niestety atmosfera uroczystości została brutalnie zakłócona atakiem posła Konfederacji" - napisał Szczerba.

"Ten czyn musi zostać najsurowiej ukarany! To hańba tego posła i jego politycznego środowiska. Polska jest bezpiecznym domem dla wszystkich. Wolność religijna jest konstytucyjnym prawem" - dodał.