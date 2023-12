Rabin miał na myśli nie tylko święto Chanuki, jakie we wtorek środowiska żydowskie obchodziły w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, ale też fakt, że tego dnia odbyło się najpierw expose wybranego dzień wcześniej na Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a później głosowanie nad wotum zaufania dla rządu lidera Platformy Obywatelskiej. Jak mówił gość radia, polityk Konfederacji postanowił dać upust swoim negatywnym emocjom zarówno wobec święta religijnego jak i zmiany władzy politycznej w Polsce.

Atak Brauna w Sejmie

Atak gaśnicą na chanukije posła Konfederacji odbił się szerokim echem, nie tylko w polskich mediach. Sprawę komentował m.in. ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. Jestem oburzony paskudnym antysemickim czynem, którego dzisiaj dopuścił się jeden z polskich parlamentarzystów. Stany Zjednoczone sprzeciwiają się antysemityzmowi, a ten skandaliczny akt należy potępić z całą surowością - napisał na X amerykański dyplomata.

Oburzenia nie kryli też polscy politycy. Braun został tego dnia wykluczony z obrad, następnego zaś zawieszony w partii. A to nie koniec możliwych konsekwencji, jakie może ponieść środowisko polityczne Konfederacji. Lewica złożyła bowiem w Sejmie wniosek o odwołanie z Prezydium Sejmu posła i wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który tego dnia prowadził obrady.

Antysemicki akt agresji, jakiego dopuścił się w Sejmie Braun, nie spowodował jednak, że środowiska żydowskie zrezygnowały z celebracji święta Chanuki. Wręcz przeciwnie. W czwartek ponownie świecie chanukowe zostaną zapalone w Sejmie, zaś udział w wydarzeniu zapowiedział prezydent RP Andrzej Duda. Wybiera się tam również rabin Szalom Dow Ber Stambler. Miałem przywilej zapalić świece w tym roku, tak jak robimy to od 17 lat. Jesteśmy zawsze zapraszani przez marszałka Sejmu, ponad podziałami politycznymi - komentował w radiu,

Rabin Szalom Dow Ber Stambler o zachowaniu Brauna: Akcja antysemicka i antypolska

Rabin odniósł się też do zachowania posła. Co jemu się kręciło w głowie, ja nie wiem. Podejrzewam, że to jest akcja antysemicka, ale również antypolska. To wizerunkowo mocno obraża Polaków na całym świecie - wskazał. Dopytywany o zasadność palenia świec w polskim Sejmie, ucina dywagacje: Palą się na całym świecie, czy to w parku przed Białym Domem, w centrum Berlina, czy Warszawy. To jest uniwersalny symbol wolności religijnej.

Z narracji rabina wynika też, że ta sytuacja nie wpłynie - na całe szczęście - na zmianę podejścia społeczności żydowskiej do Polski. Na pytanie prowadzącego, czy po tym, co się stało Żyd może czuć się bezpiecznie w Polsce, zapewnia, że "nie tylko może, ale czuje się bezpieczny".

Jeżeli Grzegorzowi Braunowi zależało na tym, żeby zrobić mrok, on zrobił bardzo dużo światła o charakterze tolerancji i szacunku - podsumował.

Święto Chanuki

Chanuka to doroczne święto poświęcenia, nazywane też Dniem Ognia. Trwa osiem dni. Upamiętnia ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej w roku 165 p.n.e. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym chanukowym świeczniku – chanukii. Rabin Szalom Dow Ber Stambler jest przewodniczącym domu modlitewnego Chabad-Lubawicz w Polsce.