"Mam pytanie dla Pana Prezydenta RP i Pana Marszałka: Czy w Knesecie i pałacu prezydenta Izraela są zapalane świece adwentowe? Przecież chrześcijan w Izraelu jest bardzo wielu" - napisał na X ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, nawiązując do planowanego wspólnego zapalenia świec chanukowych w Sejmie przez prezydenta Andrzeja Dudę i marszałka Szymona Hołownię.

Duchowny zadał drugie pytanie

Kilka godzin później, duchowny zadał w portalu społecznościowym drugie pytanie. "Czy zapalicie Panowie w Sejmie także świece adwentowe? Czy zorganizuje się też obrzędy dla obywateli, którzy świętują według kalendarzy wschodnich? Będą uroczystości dla muzułmanów?" - napisał.

Wspólne zapalenie świec to reakcja na zachowanie Grzegorza Brauna

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe. Potem pojawił się na mównicy sejmowej. Po tym wydarzeniu marszałek Sejmu wykluczył go z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury, a prezydium Sejmu ukarało go odebraniem całości diety poselskiej na pół roku i połowy uposażenia na 3 miesiące.

W reakcji na to wydarzenie, w czwartek prezydent i marszałek Sejmu wspólnie na nowo mają wziąć udział w zapaleniu świec chanukowych.