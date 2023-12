Wyrok trybunału w Strasburgu w sprawie aborcji

"W sprawie M.L. przeciwko Polsce trybunał w Strasburgu orzekł, że doszło do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego" - czytamy w komunikacie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Sprawa dotyczyła ograniczeń prawa do aborcji.

"Skarżąca zarzuciła, że w wyniku wyroku [polskiego] Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. zakazano jej dostępu do legalnej aborcji w przypadku nieprawidłowości płodu. Zaszła w ciążę, a u płodu zdiagnozowano trisomię 21. Zaplanowana aborcja w szpitalu została odwołana po wejściu w życie zmian legislacyjnych wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie mogąc dokonać aborcji w Polsce, kobieta musiała ostatecznie udać się na zabieg do prywatnej kliniki za granicą" - czytamy w komunikacje europejskiego trybunału.

"Trybunał stwierdził, że przedmiotowe zmiany legislacyjne, które zmusiły ją do wyjazdu za granicę w celu dokonania aborcji, co wiązało się ze znacznymi kosztami i przebywaniem z dala od jej rodzinnej sieci wsparcia, musiały mieć na nią znaczący wpływ psychologiczny. Taka ingerencja w jej prawa, a w szczególności w procedurę medyczną, do której została zakwalifikowana i która została już uruchomiona, stworzyła sytuację, która pozbawiła ją odpowiednich zabezpieczeń przed arbitralnością".

Cios w sędziów dublerów

Jak zauważył Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, w skład Trybunału Konstytucyjnego, który wydał orzeczenie wpływające na prawa skarżącej, wchodzili sędziowie, którzy zostali powołani w procedurze obarczonej poważnymi nieprawidłowościami.

ETPC powołał się na wyrok w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce. W przywołanym wyroku europejski sąd orzekł, że składy Trybunału Konstytucyjnego, w których zasiadają osoby, które zajęły miejsca już obsadzone, czyli "dublerzy", nie spełniają kryterium sądu ustanowionego ustawą.

Polska musi zapłacić skarżącej łącznie 16 tysięcy euro

Trybunał orzekł, że Polska powinna zapłacić skarżącej 15 tys. euro za szkodę niemajątkową i 1 tys. euro za szkodę majątkową.

Skarżąca Polskę, M.L., została rozpoczęła legalny zabieg aborcyjny 28 stycznia 2021 r. w szpitalu w Warszawie. Zaszła w ciążę w 2020 r., a w 14. tygodniu u płodu zdiagnozowano trisomię 21. Jej lekarz poinformował ją, że ze względu na zmiany w prawie krajowym nie może dokonać aborcji w szpitalu w Warszawie ani w żadnej innej placówce medycznej w Polsce. Termin zabiegu został więc odwołany.

M.L. ostatecznie udała się do Holandii, gdzie ciąża została przerwana w prywatnej klinice w dniu 29 stycznia 2021 r.

